Мурал пошани воїнам ССО з’явився на паркані стадіону “Авангард”

Памʼятний мурал на знак пошани воїнам із сил спеціальних операцій, які виконують завдання на одному із напрямків фронту, з’явився днями на паркані стадіону “Авангард” в Ужгороді. На прохання одного з воїнів загону стінопис намалювала художниця Катерина Туз.

— Воїн із сил спеціальних операцій був тут у відпустці і попросив мене намалювати стінопис на вшанування воїнів його загону, — розповіла художниця Varosh. — На фронті він втратив побратимів, багато воїнів отримали поранення і я одразу ж погодилась на його пропозицію. Всі малюнки на паркані стадіону ми, звичайно, погоджуємо з директором, але при тому він дуже лояльно ставиться до цього моменту.

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Це вже восьмий стінопис на паркані стадіону “Авангард”, малювала його художниця 2 дні. Зараз мурал уже закінчений і художниця разом із помічником, теж військовим, Борисом Колодницьким, який захотів вкласти частину своїх сил у створення стінопису, розмальовують стовпчики огорожі орнаментами вишиванки.

— Ці вишиванки на стовпчиках — це мої душевні пориви, це неоплачувана робота, я приходжу їх малювати, коли маю натхнення і вільний час, — пояснила художниця.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Катерини Туз

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