Відключення світла в Україні триватимуть усе літо – радник прем’єра

Електроенергії для споживання в Україні не вистачатиме все літо.
Як розповів 16 травня під час брифінгу у Media Center Ukraine-Ukrinform радник прем’єр-міністра України, член Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко, все літо країна буде жити в обмеженнях електроенергії.
«Якщо ми говоримо про обмеження, які почалися добу тому (15 травня – ред.), в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня місяця», – сказав Юрій Бойко.
У серпні-вересні, за його прогнозами, очікується незначне покращення, тож цей період попередньо буде або майже, або бездефіцитним.
Так само, за словами Юрія Бойка, «зима буде невідворотно важкою».
«Шансів на відновлення в повному обсязі того, що було знищено за два весняних місяці, немає. Дефіцит в системі буде навіть за теплої зими. Наступну зиму ми будемо проходити однозначно в умовах обмежень», – сказав Юрій Бойко.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, своєю чергою, розповів, що внаслідок руйнівних російських атак на електроенергетику Україна буде жити з дефіцитом електроенергії наступні два роки.
Тим часом, у Закарпаттяобленерго оприлюднили графік погодинних знеструмень для області на п’ятницю, 17 травня. Знайти його можна за посиланням на сайті товариства.
14 травня Укренерго повідомило про застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів протягом всієї доби 15 травня.
Як повідомили в Міністерстві енергетики України, контрольовані аварійні відключення запроваджуються через значний дефіцит потужностей в енергосистемі після російських атак, а також зростання споживання електроенергії через похолодання в Україні.
Відключення для промислових та побутових споживачів застосовуються в усіх регіонах України. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
У Міненерго звертаються до всіх споживачів з проханням про економне та відповідальне споживання електроенергії. Це дозволить збалансувати енергосистему та уникнути відключень у майбутньому або зменшити їхню тривалість.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
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