Відключення світла в Україні триватимуть усе літо – радник прем’єра

Електроенергії для споживання в Україні не вистачатиме все літо.

Як розповів 16 травня під час брифінгу у Media Center Ukraine-Ukrinform радник прем’єр-міністра України, член Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко, все літо країна буде жити в обмеженнях електроенергії.

«Якщо ми говоримо про обмеження, які почалися добу тому (15 травня – ред.), в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня місяця», – сказав Юрій Бойко.

У серпні-вересні, за його прогнозами, очікується незначне покращення, тож цей період попередньо буде або майже, або бездефіцитним.

Так само, за словами Юрія Бойка, «зима буде невідворотно важкою».

«Шансів на відновлення в повному обсязі того, що було знищено за два весняних місяці, немає. Дефіцит в системі буде навіть за теплої зими. Наступну зиму ми будемо проходити однозначно в умовах обмежень», – сказав Юрій Бойко.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, своєю чергою, розповів, що внаслідок руйнівних російських атак на електроенергетику Україна буде жити з дефіцитом електроенергії наступні два роки.

Тим часом, у Закарпаттяобленерго оприлюднили графік погодинних знеструмень для області на п’ятницю, 17 травня. Знайти його можна за посиланням на сайті товариства.

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