День музеїв, велозаїзд та екскурсії: куди піти в Ужгороді 17-19 травня

Вихідні цього тижня аж рясніють цікавими подіями! І не в останню чергу — через святкування Міжнародного Дня музеїв. Цього дня вхід у музеї та на експозиції — безкоштовний! Окрім того, в місті пройде перший цієї вести традиційний велозаїзд Big ity Ride, а ще будуть купа цікавих атракцій для дітей.

Обирайте! І кажіть нам, про що ми забули проанонсувати, адже афіша наша оновлюється.

17 травня (п’ятниця)

День музеїв в Ужгородському замку

До Міжнародного Дня музеїв в замку підготували насичену програму: концерт, оновлені експозиції, середньовічні танці тощо.

Ретроспективна виставка Михайла Беленя

В Ужгородському скансені відкриється персональна ретроспективна виставка “Світ скульптури і графіки” Михайла Беленя, присвячена 50-річчю його образотворчої діяльності.

Михайло Белень – скульптор-монументаліст, художник, графік, педагог. Автор багатьох пам’ятників, меморіальних таблиць, гербів, скульптур малих форм, медальєрного мистецтва.

Відкриття виставки — о 14:00.

Фотовиставка від Ужгородського пресклубу

Одноденну виставку «Закарпаття і війна. Два непрості роки» розгорнуть на площі Театральній. На ній будуть представлені 50 робіт закарпатських фоторепортерів, які з перших днів війни фіксували події в області і продовжують вести фотохроніку.

На виставці, під час перегляду фото, можна буде поспілкуватися з авторами фоторобіт особисто. Відкриття виставки — о 15:00.

Відкриття велосезону Big City Ride

Традиційний благодійний велозаїзд Big City Ride проїде вулицями Ужгорода, щоб зібрати кошти на потреби ЗСУ. Велосипедисти збираються на 18:00 великою вело-компанією біля ОДА (пл. Народна, 4). Традиційним моментом велозаїзду стане розіграш значків, які можна придбати в ряді кав’ярень. Основним призом стане новенький велосипед.

Ресурсна зустріч з актрисою Риммою Зюбіною

Жіночий клуб “Натхненна” проведе зустріч з акторкою, телеведучою та громадською активісткою Риммою Зюбіною. Говоритимуть про все, що цікавить та болить. Про Ужгород, про країну та любов до неї. Про жінку, її силу й слабкість. Про сили, де їх брати й чим надихатися у такий непростий час.

Початок о 18:30. Вхід вільний. Локація — Швабська, 68. Виставка, присвячена Бердянську, в Артпросторі “Ліс” «З кожною моєю згадкою про дім його стіни стають міцнішими» – виставка під такою назвою, присвячена українському Бердянську діє до неділі, 19 травня в артпросторі “Ліс”, що на вул.Фединця, 37. На виставці представлені 10 плакатів, створених під час мистецьких і арт-терапевтичних сесій онлайн-обʼєднання містян «Ми – Бердянськ». На них зафіксовані спогади, образи та історії, які передають біль окупації та спонукають до взаємодії людей із різних міст і з різними досвідами. Фестиваль “Драма сьогодення” В Закарпатському музично-драматичному театрі ще два дні триватиме фестиваль “Драма сьогодення”. Попереду ще дві потужні вистави — “Доця” та “Алло”.

18 травня (субота)

День музеїв в Ужгородському скансені

Традиційно цього дня вхід до музею вільний. Почнеться святкування з відкриття Обласного дитячого фольклорного фестивалю-конкурсу «Веселковий передзвін» об 11:00. Далі передбачені ряд майстеркласів традиційних ігор та забав для дітей, оглядові екскурсії музеєм тощо. Детально подивитися програму можна на сторінці музею.

Майстерклас зі стретчингу

Жіночий клуб “Натхненна” анонсував майстерклас зі стретчингу з Анною Дуран. Заняття почнеться о 17:00 у просторі клубу на Швабській, 68.

Одноденний екскурсійний тур для дітей військовослужбовців в Ужгород

«Щасливі діти» відкрили реєстрацію на одноденний екскурсійний тур для дітей військовослужбовців в Ужгороді.

Тривалість екскурсійного туру: 9:30 – 17:30. Безплатно. Забезпечують трансфер містом, супровід групи, перекус та повноцінний обід для учасників туру.

Для реєстрації на програму заповніть, будь ласка, форму. Заповнення анкети не є автоматичною гарантією участі у заході! Відбір буде здійснюватися у порядку черговості та у відповідності до визначених умов! З відібраними учасниками зв’яжеться координатор проєкту.

Оздоровлюючий вікенд для мам з дітьми

ГО Щасливі діти запрошують мам із дітками на відновлювальний ретрит «Сила Карпат»! Це дводенна програма реабілітації та відновлення для жінок-переселенок; волонтерок; дружин захисників України 🇺🇦 з дітками віком 9-11 років. Тривалість 2 дні — 18-20 травня.

Програма спрямована на забезпечення фізичного та психологічного відновлення жінок з дітьми, сприяння стабілізації психоемоційного стану, оздоровлення та перезавантаження.

Учасникам забезпечують трансфер до місця відпочинку, проживання у комфортних 2 і 3-місних номерах, триразове збалансоване харчування.

Для реєстрації на програму заповніть, будь ласка, анкету. Відбір буде здійснюватися у порядку черговості та у відповідності до визначених умов програми! З відібраними учасниками зв’яжеться координатор.

Оглядова екскурсія Ужгородом

Екскурсію “Ужгород: відкриваємо таємниці старовинного міста” проведуть для ужгородців та гостей міста. Гіди розповідатимуть про архітектурні шедеври, легенди та таємниці, які приховуються за старовинними стінами.

Початок о 18:00, вартість: 150 грн. Реєстрація за допомогою гугл-форми або за номером телефону: +380 (99) 722 59 60

19 травня (неділя)

Вистава для дітей “Витівки короля Дроздоборода”

Для малечі актори Закарпатського музично-драматичного театру підготували улюблену виставу “Витівки короля Дроздоборода” за казкою Братів Грім.

Справжня краса – це краса душі. Принцеса Ізабелла вважала інакше, поки не зустріла жебрака, за якого її татусь вирішує віддати її заміж. Справжня королівська історія, сповнена гумору, танців, яскравих емоцій, таємничості – і все це обрамлено казковістю чарівних костюмів.

Початок о 12:00.

Гаражний розпродаж у Боздоському парку

Ярмарок-продаж вживаних речей пройде в неділю в Боздоському парку. Значна частина виучки піде на користь ЗСУ, обіцяють організатори.

Початок об 11:00.

Інтуїтивне малювання з Андріаною Кушнір

Жіночий клуб “Натхненна” проведе заняття з арттерапії для дівчат і жінок. Заняття з інтуїтивного малювання проведе майстриня Андріана Кушнір.

Початок о 14:00.

“Чардаш, пісні та танці” в Закарпатській обласній філармонії

Камерно-інструментальний ансамбль «Угорські мелодії» під керівництвом заслуженої артистки України Діани Гавати запрошує на музику «Чардашів, пісень та танців». У програмі вечора прозвучать оперети Франца Легара, угорський танець №4 та №5 Йоганеса Брамса, угорський народний танець «Сатмарський чардаш» та інші композиції.

Участь у музичному вечорі візьму: Іштван Халус (баритон), Євген Цанько (акордеон), Артем Поздняков (тенор), Мирослава Швах-Пекар (мецо-сопрано), Галина Гаврилко (сопрано).

Початок концерту о 17:00.

“Крок від любові”

Вистава акторів Закарпатського музично-драматичного театру — за п’єсою Михайла Старицького “Циганка Аза”. Непроминальна українська класика про шалене кохання, в якому пристрасті б’ються через край, оздоблена яскравими костюмами, жагучими піснями і танцями та національним колоритом українців та ромів. Любовний конфлікт не тільки різних характерів, але й ментальних світів може вирішитися лише, коли хтось поступиться. Але всі стоятимуть до кінця…

Режисер-постановник – заслужений артист України В. Шершун. Художник-постановник – заслужений діяч мистецтв України Е. Зайцева.

Афіша оновлюється…

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Зоряна Попович, Varosh

Фото архівне з велозаїзду Big City Ride

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