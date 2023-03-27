“Поділись”-2: в Ужгороді проведуть благодійний сейл, лотерею та аукціон

Благодійний garage-sale “Поділись” проведуть вдруге в неділю, 2 квітня, у кав’ярні “Folks” в Ужгороді. Одна з організаторок, Катя Брижань розповіла Varosh: захід буде на 100% благодійним. На всі отримані кошти планують придбати автомобіль “швидкої” для ЗСУ.

— Цього разу наша ціль — зібрати 300 тисяч гривень і передати їх Андрію Любці для купівлі автомобілю “швидкої допомоги”, — сказала вона. — Для цього ми розширили формат ярмарку і ввечері проведемо аукціон з цілковито унікальними і дуже цікавими лотами. З 12-ї години діятиме ярмарок, де будуть представлені крім одягу місцевих інфлюенсерів, одяг від українських брендів. О 19.00 в нас почнеться аукціон.

Серед лотів, розповіла Катя Брижань, кілька картин художниці Соні Морозюк, сорочка пілота-рятувальника, в якій пілот рятував поранених з оточеного Маріуполя, возив разом з іншими медикаменти та їжу. Цей кітель надав для аукціону Андрій Любка. Концепт-стор M&OTHERS надав худі, розписане вручну едельвейсами від GASANOVA. Будуть також чимало інших цікавих і унікальних лотів.

Буде також безпрограшна лотерея. Всі три концепти транслюватимуться також онлайн, на Інстаграм-акаунті заходу, тому долучитися до нього можна буде також дистанційно.

—Наш головний принцип — 100%-ва благодійність, — пояснила Катя Брижань. — Не “гратися” в 30 % чи 15 % на потреби ЗСУ, а всі кошти віддаємо на придбання “швидкої”. Всі витрати м покриваємо самі, або намагаємось залучати партнерів.

Організаторами заходу стали Катя Брижань, Роксолана Сливка та Сергій Голод, власник кав’ярні “Folks”. Якщо вдасться зібрати намічену суму, то придбану “швидку” передадуть туди, де вона буде на той час найбільш потрібна. Якщо ж зібраних коштів виявиться менше, то, за словами Каті Брижань, придбають пікап для ЗСУ.

Varosh

Фото: зі сторінки “Поділись” в Instagram

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