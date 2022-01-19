Шокуюче відео: За що ми маємо просити пробачення у води

У мережі опублікували кліп Аліни Паш спільно з Chysto.de випустили відео із закликом прибирати і не смітити у природі.

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““Крапля довбає камінь не силою, а часто падаючи.” Джордано Бруно

Чергова наша крапля до ваших сердець та свідомості.

В найближчі дні багато хто з нас прийде до води, щоб подякувати, попросити зцілення душевних та фізичних ран, очиститись…

Нехай ці кадри змусять вас ще й прошептати їй тихеньке “прости”, голосно прокричати “досить” та породять бажання стати частинкою до змін…”, – пишуть Chysto.de у соцмережах.

“Це була ідея Серафима Жука, і він не здавався, і не відступав, поки ми йому не допомогли її втілити. Сильно його зачепили краєвиди водосховища та слова пісні і він співставив їх у своїй мудрій голівонці і сказав, що це треба відзняти”, – коментують у Chysto.de.

“Ми випустили це відео в переддень Водохреща, щоб ще раз привернути увагу до проблеми, бо під снігом не видно… Тож поширюйте серед своїх, на особистих сторінках та сторінках ваших громад. Лупаймо цю скелю разом”, – закликають автори.

Varosh

Фото: Attila Balázs/MTI