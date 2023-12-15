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«Подарунок від янгола»: 5 тисяч подарунків для людей у складних життєвих обставинах збирають на Закарпатті

15 Грудня 2023 11

Уже 10-ий рік поспіль на Закарпатті проводять благодійну акцію «Подарунок від янгола».

Мета акції, яку традиційно проводить благодійний фонд «Сім’я Христа» – зібрати й передати подарунки до різдвяно-новорічних свят людям у скрутних життєвих обставинах.

Також волонтери доправлять подарунки у прифронтові області, розповів для Varosh керівник фонду, волонтер Рудольф Балажинець.

«Ми хочемо зібрати 5 тисяч, а то і більше подарунків для того, щоб допомогти людям у скрутних життєвих обставинах. Це діти-сироти, особливі діти, мешканці будинків престарілих. Також формуємо подарунки для родин полеглих військовослужбовців», – розповів Рудольф Балажинець.  

У межах акції волонтери вже побували з подарунками у будинку престарілих у селі Люта, школі-інтернаті у Великому Березному, зараз планують поїздку у дитячий будинок-інтернат у Вільшанах.

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18 грудня та 7 січня волонтери фонду доправлятимуть подарунки у прифронтові області.

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Вручення подарунків в межах акції “Подарунок від янгола”

«Долучитися може кожен охочий. Все просто: у коробку, наприклад, з-під взуття складаєте речі зі списку, які будуть найбільш актуальні. Якщо готуєте подарунки для особливих дітей, будь ласка, не кладіть речі, якими діти можуть поранитися. Добре, коли батьки складають подарунки разом із дітьми: так вони стають прикладом, щоб добро розповсюджувалося не лише по Закарпаттю, а по всій Україні», – розповів Рудольф Балажинець.

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Серед речей, які можна скласти у подарунок: солодощі; кава або чай у стіках; шкарпетки, футболки, шапка, шарф, рукавички; засоби гігієни (шампунь, зубна щітка, зубна паста, мило); рушник, ковдра, постільна білизна; халат або теплі домашні капці.

Подарунки можна приносити на кілька визначених локацій в Ужгороді, а з інших населених пунктів – відправляти  Новою поштою.

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Акція триватиме до 1 січня.

Varosh

Фото зі сторінки Рудольфа Балажинця у Фейсбуці

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