6 тисяч подарунків: благодійники шукають помічників до акції “Подарунок від Янгола”

Благодійний фонд “Сім’я Христа” проводить акцію “Подарунок від Янгола”: формують подарунки в першу чергу для дітей-сиріт в інтернатах у Чинадієві, Домбоках, Бичкові, Батєві, дітей, які перебувають на лінії вогню, на деокупованих територіях, також для родин у важких умовах та дя будинку перестарілих. Про це Varosh розповів керівник фонду Рудольф Балажинець.

— Загалом хочемо зібрати 6 тисяч подарунків, — сказав він. — Можна, звичайно, перерахувати гроші, але краще, щоб це був подарунок, зібраний вами. Ми вже зібрали 1200 подарунків і просимо підтримки. Фабрика Санти не може робити такий об’єм…

Тож якщо ви хочете стати Янголом для якоїсь дитини, то ставите + під постом Рудольфа у Фейсбуці і отримуєте дитину, яка чекає на ваш подарунок. Це можуть бути солодощі, іграшки, розмальовки, наліпки, канцтовари, можливо, якісь речі для гігієни (зубна щітка, мило), спортивний інвентар, лялька, шапка-шарф-рукавички і т.д. — все те, що принесе малечі радість і тепло.

До акції долучаються люди із України, Америки, Німеччини і всієї Європи. Ми вже інтенсивно починаємо складати і пакувати подарунки. Також ви можете надіслати донат на Mono банку

Varosh

Фото БФ “Сім’я Христа”

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