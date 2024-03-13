Платних парковок в Ужгороді побільшає. Які вулиці будуть наступними

З понеділка, 18 березня, паркування на локації вул. Фединця – вул. Золтана Баконія (від Корятовича до Берчені, перетинаючи Фединця) в Ужгороді стане платним. Ця вулиця перемогла в тендері, оголошеному Ужгородською міськрадою в кінці минулого року, — пояснив Varosh керівник КП “Ужгородпарксервіс” Юрій Білавич.

— Ми працюємо згідно з конкурсом, — сказав він. — На останньому конкурсі ми залучили локації на Фединця, Корятовича, Капушанській та Корятвича-Духновича. Ми по можливості облаштовуємо локацію, на Фединця в нас уже все готово: є розмітка, стоять знаки, локація підключена до додатка, термінали встановлені, очікуємо інформаційні таблички і в понеділок запускаємо локацію.

Вже є документація на наступну локацію з платними парковками — це перехід вулиці Капушанської на Льва Толстого. Там планують облаштувати 70 паркомісць, — каже Юрій Білавич. Також у проєктній розробці проспект Свободи — паркувальні місця в “кишеньках” проспекту.

Платними стоянками в Ужгороді наразі охоплено три вулиці — Льва Толстого, Фединця та Жупанатська — всього 150 місць. Станом на тепер у розробці на конкурс є близько 500 паркомісць.

Пільги й абонементи, або якщо людина мешкає в центрі?

Щодо платного паркування для мешканців цих центральних вулиць, то Юрій Білавич пояснив: оплата діє з 8 ранку до 19 вечора і фактично всю ніч автомобіль може вільно стояти на платній парковці біля дому людей.

— Ми не малюємо платні місця у дворах чи деінде, це проїжджа частина центру міста, — пояснив голова КП. — Наразі ми не можемо надавати пільгові паркувальні місця, тому що маємо мінімальну кількість парковок у місті. Надходження в бюджет дуже-дуже далекі до ідеалу і наразі ми не отримуємо те, що хотіли. Є велика кількість порушників, чимало інших моментів, муніципальна варта щодня складає десятки протоколів. Ми сплачуємо фіксовані суми в місцевий бюджет, а кошти в підприємство надходять геть не так, як ми планували під час запуску проєкту.

Зі слів Юрія Білавича, абонементи на паркування будуть обов’язково, але їх можна реалізувати на великій кількості паркомісць. Для такого міста як Ужгород, каже чоловік, нормальним є близько тисячі паркувальних місць.

Платні стоянки: що варто пам’ятати

Нагадаємо, платне паркування в центральній частині Ужгорода запровадили у лютому 2023 року.

Місця для платного паркування позначені дорожньою розміткою та знаками. Вартість години паркування – 25 грн. Плата стягується із 8:00 до 19:00 у будні, у вихідні – безоплатно. Тарифікація погодинна, перші 10 хв – безплатно. Паркування для людей з інвалідністю – безоплатне у відокремлених місцях.

З початку цього року автомобілі, припарковані з порушеннями, забирає евакуатор.

Зоряна Попович, Varosh,

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