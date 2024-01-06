Припарковані з порушеннями автівки в Ужгороді забиратиме евакуатор

Автомобілі евакуатором транспортуватимуть на штрафмаданчик патрульної поліції.

Як повідомляють в Ужгородській міській раді, з наступного тижня автіки, припарковані на вулицях міста із грубими порушеннями правил дорожнього руху, забиратиме евакуатор.

Евакуйовуватимуть автомобілі, що суттєво перешкоджають дорожньому руху: заважають проїзду чи перешкоджають руху пішоходів, а водія немає на місці. При цьому, на водіїв-порушників складатиметься відповідний протокол.

Як відбуватиметься процес

Інспектори з паркування складають на водія-порушника постанову та викликають евакуатор.

Працівники КП «КШЕП» здійснюють евакуацію авто на штрафмайданчик патрульної поліції на вулиці Карпатської України (колишня вулиця Гагаріна), 10.

Розміри штрафів, вартість евакуації та зберігання авто на штрафмайданчику

Штраф за порушення правил паркування складає 340 грн.

Вартість евакуації – 600-850 грн залежно від типу автомобіля.

Вартість доби тимчасового зберігання авто на штрафмайданчику – 120 грн.

Varosh,

Фото зі сторінки Ужгородської міської ради

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