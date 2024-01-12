Платні парковки в Ужгороді: як працюють, скільки надходжень забезпечили та чи будуть додаткові паркомісця

У лютому 2023 року в Ужгороді запровадили платне паркування у центральній частині Ужгорода.

Varosh поцікавився, скільки коштів надійшло впродовж року до бюджету міста від платного паркування, скільки було складено адмінпротоколів за порушення правил паркування та чи розглядають у міській раді варіанти щодо збільшення платних парковок або паркувальних місць у центральній частині Ужгорода у найближчій перспективі.

Скільки є платних парковок і скільки паркомісць на них передбачено

Як повідомили у відповіді на інформаційний запит видання в Ужгородській міській раді, наразі майданчики з платного паркування транспортних засобів у центральній частині міста запроваджені на трьох локаціях – на вулиці Олександра Фединця, Льва Толстого та на площі Жупанатській.

За інформацією з Департаменту міської інфраструктури, на вказаних локаціях передбачено 161 паркомісце для платного паркування.

На запитання Varosh, чи розглядається можливість збільшення парковок або паркувальних місць у центральній частині Ужгорода у найближчій перспективі, у міській раді відповіли: «Так, після виготовлення документів та відповідних план-схем організації дорожнього руху з нанесенням дорожніх знаків та розмітки за погодженням відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції в Закарпатській області». Разом із тим, конкретних термінів, в які це може бути зроблено, у відповіді не згадали.

Оплата за паркування і чи запроваджені абонементи

Станом на кінець 2023 року оплата за користування майданчиками для платного паркування в Ужгороді становила 25 грн за 1 годину. Перебування на майданчику впродовж 10 хвилин є безкоштовним.

На згаданих парковках передбачено безкоштовні місця для паркування осіб з інвалідністю, облаштовані відповідними знаками.

Абонементи для пільгового чи іншого користування майданчиками для платного паркування наразі не запроваджені. Впровадження абонементів при користуванні майданчиками для платного користування поки не розглядалося, зазначили у міській раді.

Так само не розглядалося поки й питання стосовно перегляду погодинної оплати за користування платними парковками.

Надходження від платного паркування та суми складених штрафів

Станом на 1 грудня 2023 року до бюджету Ужгородської міської ради надійшло 677, 627 тис грн за місця для паркування транспортних засобів. Кошти за пакувальний майданчик надходять до КП «Ужгородпарксервіс».

«Всі кошти збору за місця для паркування не мають цільового спрямування та направлені на видатки Ужгородської територіальної громади», – зазначено у відповіді на запит.

Станом на 27 грудня 2023 року на водіїв, які залишали на платних парковках авто і не оплачували за паркування, виписали 5066 повідомлень про притягнення до адміністративної відповідальності на суму 2 млн 529 тис. грн.

Графік роботи платних паркувальних майданчиків

Майданчики для платного паркування в Ужгороді працюють за графіком: понеділок-п’ятниця з 8:00 до 19:00.

Varosh,

Фото Суспільне Закарпаття

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