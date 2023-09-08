“Підвішена” бриндзя для воїна: в Рахові можна “підвісити” смаколики для військовослужбовців

В Музеї гуцульської бриндзі в Рахові вже кілька місяців діє акція “Віддай, якщо можеш, візьми, якщо хочеш”. Відвідувачі музею можуть “підвісити” для воїна баночку гуцульської бриндзі або бичківський мЕдяник, заплативши за смаколик та залишивши його для воїна, який стане гостем музею. Про це Varosh розповіла керівниця музею та авторка ідеї Ольга Шкуро.

— Ідею “підвішеної” бриндзі підказала молодша дочка, яка тепер живе в Києві і побачила, що в кав’ярнях з’явилася “підвішена” кава, — розповіла жінка. — Люди поставилися до ініціативи з довірою: вони пишуть воїну листівку з подякою і купують для нього баночку бриндзі.

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Так поступово ці баночки з листівками почали назбируватися і коли приходили до нас воїни, які приїжджали у відпустку і приходили в музей, то з великим хвилюванням приймали ці подаруночки.

— Найчастіше чоловіки взагалі не зізнаються, що вони військові, вони тихенько сидять. І тільки коли я розповідаю про цю акцію і питаю людину, чи він військовий, то тоді підтверджують і отримують свій подарунок. Я з їхньої згоди роблю фото, ми викладаємо в соцмережі, щоб люди, які підвісили смаколик, могли за листівкою впізнати свій дарунок. Це дуже приємно! Я не очікувала такої реакції!.. Для мене дуже приємно, що люди мені довіряють.

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В музеї можна також “підвісити” для воїна бичківський медяник. Ольга Шкуро розповіла, що під час екскурсії музеєм популяризує місцевих майстрів. Медяник, про який відвідувачі не знають, жінка щоразу замовляє в майстрині, яка випікає їх і передає в музей. Так, гості можуть вибрати, що “підвісити” для воїнів — бриндзю чи медяник.

Нагадаємо, гуцульська овеча бриндзя входить до нематеріальної культурної спадщини України. Торік Міністерство культури та інформаційної політики України розширило Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України на 21 новий елемент, куди увійшла й рахівська бриндзя.

Varosh

Фото зі сторінки Музею гуцульської бриндзі у Фейсбуці

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