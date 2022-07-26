Сливовий леквар внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України

Міністерство культури та інформаційної політики України включило до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України 3 нових елементи: традицію соломоплетіння у Турійській громаді Волинської області; практику та культурний контекст приготування «чіберек» та «янтик» – традиційних страв кримських татар та сливовий леквар – традицію приготування та культуру споживання на Закарпатті.

Унікальна традиція приготування леквару на Закарпатті є елементом угорської культури і не має аналогів на Україні. Леквар – це традиційне закарпатське густе сливове повидло без цукру, яке варять у мідних казанах чи тазиках на відкритому вогні понад двадцять годин. У процесі постійного помішування леквару бере участь вся родина.

За словами керівника проєкту «Туристичний інформаційний центр Закарпаття» Олександра Коваля, із Закарпаття до списку нематеріальної спадщини України внесені традиція гуцульської писанки, карпатське ліжникарство, ізянське лозоплетіння, гуцульська бриндза і відтепер ще й леквар.

— Загалом, на рівні області до нематеріальної спадщини за проєктом «Онлайн ХАБ для нематеріальної культурної спадщини Закарпаття» входять човниково-перебірне ткацтво, колочавська ріплянка, лисичівське ковальство, гуцульське вовноткацтво, Петрівська субітка, народне музикування — загалом 21 традиція, — сказав Олександр. — Всі вони підкреслюють гордість та цінність краю і теоретично потребують захисту через загрозу зникнення.

Varosh

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