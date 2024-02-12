Підтоплені дворогосподарства, пошкоджена дамба, зсуви: Закарпаття оговтується після кількаденної негоди

Дощі, мокрий сніг з дощем минулого тижня принесли Закарпаттю підтоплення, зсуви, повалені через перезволоженість ґрунту дерева та ризик зсувів. 12-13 лютого на високогір’ї Закарпатської області утримається значна снiголавинна небезпека, — попереджають рятувальники.

Попри прогнози синоптиків Закарпатського гідрометцентру про зниження рівнів води, небезпечною залишається Тиса, нижні течії Боржави, Латориці.

Зсув опорної стіни автошляху національного значення стався на Рахівщині

“На посту с.Верхні Ремети продовжиться поступове підвищення рівня на 15 – 30см з утриманням та збільшенням шару води на заплаві, затоплення присадибних ділянок в селах М.Комяти, Сільце, затоплення сільгоспугідь сіл Заріччя, Сільце, Камянське, В.Ком’яти, Боржавське, Луково, Білки, Хмельник, с.Вільхівка, автодоріг Шаланки – В.Комяти, Ком’яти-Заріччя”, — йдеться в повідомленні центру.

Залишаються підтопленими 13 дворогосп. дарств та 350 га сільгоспугідь, через підняття рівнів води пошкоджено лівосторонній вал дамби, через що у с. В. Ком’яти підтопило 15 присадибних ділянок площею 6 га.

Провалля утворилося в лісфонді філії «Ясінянське лісомисливське господарство». За попередніми даними площа зсуву складає 11,5 га. Лісівники кажуть, що причиною слугують тривалі опади, які занадто розмочили ґрунт. Зсув не ніс загрози для дворогосподарств та не перекрив русло річки, проте завдав збитків лісовому господарству: пошкоджено тисячі ялинових насаджень, — кажуть у ДП “Ліси України”.

Інші зсуви в ГУ ДСНС на Закарпатті минулого тижня не зафіксовані.

Зсув ґрунту, що вже пошкодив сотні дерев і змінив русло ріки на Закарпатті, триває

— Це не означає, що їх не було, — пояснила речниця управління Наталія Батир, — просто нам далеко не завжди дзвонять про ці явища з територіальних громад, хоча ми просимо це робити щоразу! Дзвінок на 101 з мобільного безкоштовний.

Через сильні опади в с. Голятин Хустського району днями на автодорозі місцевого значення О 070601 Майдан – Новоселиця відбувся підмив земполотна протяжністю близько 70 пог. м. На місці проводять аварійно-відновлювальні роботи фахівці підрядної організації — встановлюють укріплення земляного полотна каменем негабариту.

Varosh,

Фото ГУ ДСНС на Закарпатті та Закарпатської ОВА

На відео Державної прикордонної служби України р. Тиса

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