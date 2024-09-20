Про кіношколу “Скалка” говоритимуть на Гірському кінофестивалі

Про кіношколу “Скалка”, яка цього року пройде вже всьоме, говоритимуть на одній з подій у рамках V Карпатського Гірського Міжнародного Кінофестивалю (CMIFF). Серед усіх проєктів Закарпатської фільмкомісії кіношкола «Скалка» має найдовшу історію, — пояснив Varosh координатор проєкту В’ячеслав Єгоров.

Під час заходу “Скалка-2024″. Мрій та знімай”, який відбудеться завтра, 21 вересня в артпросторі “Ліс”, учасники дізнаються про програму майбутньої кіношколи, її викладачів та умови участі. Організатори також поділяться досвідом попередніх випусків та покажуть короткометражні фільми, створені учасниками минулого року.

— Карпатський Гірський кінофестиваль — це хороша можливість зацікавленим людям потрапити в “потрібну бульбашку”, — сказав В’ячеслав Єгоров.

Гості зможуть поспілкуватися з менторами кіношколи, поставити питання щодо процесу кіновиробництва та дізнатися про нові можливості для розвитку у сфері кіно. А крім того, запланувати участь у цьогорічній кіношколі, яка почнеться в жовтні.

Тож анонс кіношколи відбудеться завтра, 21 вересні, з 12:30 до 13:30 в арт-просторі «Ліс». Вхід вільний.

А сьогодні на панельній дискусії “Українська кіноіндустрія сьогодні. Фокус Закарпаття” говоритимуть про розвиток кіно в Україні, зокрема на Закарпатті.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне

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