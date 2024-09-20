Світлину Михайла Пецковича, зроблене у сезон цвітіння нарцисів на горі Щербан на тлі заходу сонця, з підписом Валерія Залужного продали на аукціоні інвестиційного каналу “Останній капіталіст”. Таким чином збирали кошти на 20 FPV-дронів для 54 бригади.

Торік фото було серед призерів міжнародного конкурсу пам’яток природи від Вікіпедії.

— Домовитися з генералом про підпис і передати йому фото була нешвидка справа, — розповів Varosh чоловік. — Я відіслав йому фото в грудні, а в кінці січня він підписав його. А ще за кілька тижнів його звільнили…

Ще немало часу пішло на пошук платформи, на якій взялися б продати світлину. Зрештою, на всі ці моменти пішов ледь не рік, розповів Михайло Пецкович. Збір завершили в ніч з 19 на 20 вересня.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото з каналу “Останній капіталіст”

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