Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Фото цвітіння нарцисів у Карпатах з підписом Залужного продали на аукціоні

20 Вересня 2024 1

Світлину Михайла Пецковича, зроблене у сезон цвітіння нарцисів на горі Щербан на тлі заходу сонця, з підписом Валерія Залужного продали на аукціоні інвестиційного каналу “Останній капіталіст”. Таким чином збирали кошти на 20 FPV-дронів для 54 бригади.

Торік фото було серед призерів міжнародного конкурсу пам’яток природи від Вікіпедії.

— Домовитися з генералом про підпис і передати йому фото була нешвидка справа, — розповів Varosh чоловік. — Я відіслав йому фото в грудні, а в кінці січня він підписав його. А ще за кілька тижнів його звільнили…

Foto Zaluzhnyj

Ще немало часу пішло на пошук платформи, на якій взялися б продати світлину. Зрештою, на всі ці моменти пішов ледь не рік, розповів Михайло Пецкович. Збір завершили в ніч з 19 на 20 вересня.

Зоряна Попович, Varosh

Фото з каналу “Останній капіталіст”

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# Валерій Залужний # збір кошів # Михайло Пцкович # новин Varosh # повномасштабна війна # світлина # фото

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

«Муніципальна картка ужгородця»: як, коли, хто і для чого може її отримати

У Львові створили Центр сучасної історії ім. Миколи Гаєвого

Про кіношколу “Скалка” говоритимуть на Гірському кінофестивалі

Виставки, лекції, театр, кінофестиваль: що цікавого буде в Ужгороді 20-22 вересня (Доповнено)