Ужгородська міська рада почала видачу пільгових транспортних карток «Муніципальна картка ужгородця». Це транспортна картка для пільгової категорії населення міста, — пояснив Varosh заступник міського голови, керуючий справами виконкому Ужгородської міськради Василь Пинзеник.

З його слів, наразі в місті близько 40 тисяч людей можуть її отримати.

— В майбутньому, по мірі розвитку проєкту ми будемо підключати до неї й інші соціальні послуги, — сказав Василь Пинзеник.

Нагадаємо, в Ужгороді почали впроваджувати автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті. Для цього передбачено пільгові, учнівські, службові та загальні муніципальні картки ужгородця. Учнівські картки будуть реалізовуватися з жовтня, вони одночасно замінять учнівський квиток.

Загальні транспортні картки можна буде придбати після того, як транспорт міста буде забезпечено необхідним обладнанням. В автобусах КП «Ужгородський муніципальний транспорт» послуга повноцінно запрацює із початку 2025 року, коли завершать процес встановлення обладнання, у приватних перевізників – із середини 2025 року.

— В Ужгороді буде відкрито офіс представника оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду, де будуть реалізовуватися абонементи та платні картки для інших категорій ужгородців.

Для видачі пільгової муніципальної картки ужгородців приймають виключно за попереднім записом, з 9 до 12 та з 13 до 16-ї години, крім випадків, коли є повітряна тривога.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Ужгородської міськради

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