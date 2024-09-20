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«Муніципальна картка ужгородця»: як, коли, хто і для чого може її отримати

20 Вересня 2024 76

Ужгородська міська рада почала видачу пільгових транспортних карток «Муніципальна картка ужгородця». Це транспортна картка для пільгової категорії населення міста, — пояснив Varosh заступник міського голови, керуючий справами виконкому Ужгородської міськради Василь Пинзеник.

З його слів, наразі в місті близько 40 тисяч людей можуть її отримати.

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— В майбутньому, по мірі розвитку проєкту ми будемо підключати до неї й інші соціальні послуги, — сказав Василь Пинзеник.

Нагадаємо, в Ужгороді почали впроваджувати автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті. Для цього передбачено пільгові, учнівські, службові та загальні муніципальні картки ужгородця. Учнівські картки будуть реалізовуватися з жовтня, вони одночасно замінять учнівський квиток.

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Загальні транспортні картки можна буде придбати після того, як транспорт міста буде забезпечено необхідним обладнанням. В автобусах КП «Ужгородський муніципальний транспорт» послуга повноцінно запрацює із початку 2025 року, коли завершать процес встановлення обладнання, у приватних перевізників – із середини 2025 року.

— В Ужгороді буде відкрито офіс представника оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду, де будуть реалізовуватися абонементи та платні картки для інших категорій ужгородців.

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Для видачі пільгової муніципальної картки ужгородців приймають виключно за попереднім записом, з 9 до 12 та з 13 до 16-ї години, крім випадків, коли є повітряна тривога.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Ужгородської міськради 

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# автобуси # Василь Пинзеник # громадський транспорт # КП «Ужгородський муніципальний транспорт» # Муніципальна картка ужгородця # новини Varosh # Ужгородська міська рада # ЦНАП # ЦНАП Ужгород

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