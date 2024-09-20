У Львові створили Центр сучасної історії ім. Миколи Гаєвого

У Львові, Український католицький університет та Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана заснували в УКУ Центр сучасної історії ім. Миколи Гаєвого. Центр назвали на честь молодого історика, випускника Гуманітарного факультету УКУ, закарпатця, який загинув на Курському напрямку 27 серпня 2024 року. Очолив Центр доктор історичних наук, професор УКУ, історик Ярослав Грицак.

Центр працюватиме над трьома основними темами. Перша – це дослідження сталінського режиму в Радянському союзі, а також нацистської Німеччини, порівняння цих двох тоталітарних урядів. Друга стосується німецько-українських відносин під час Другої світової війни. Це питання тісно пов’язане з третім напрямком дослідження – «Пропаганда та знання: образ українського націоналізму та пам’ять про радянські і німецькі масові злочини в період Холодної війни та пізніше». У Центрі дослідники вивчатимуть історію пам’яті, зокрема історію пропагандистських дискурсів про «український націоналізм» та його зв’язок зі знанням і пам’яттю про радянські та німецькі масові злочини, — пишуть на сайті університету.

— Є глибокий сенс у тому, щоб вивчати історію ХХ ст. України та Європи, аби краще зрозуміти цю війну через призму попередніх воєн і визначити, які можуть бути сценарії виходу з цієї ситуації, – каже Ярослав Грицак.

Наукова конференція з нагоди відкриття Центру запланована на 17 жовтня у Львові.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне

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