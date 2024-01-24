Петиція про перейменування вулиці в Ужгороді на честь полеглого Святослава Сойка набрала необхідні підписи

Сьогодні, 24 січня, Святославу Сойку мало б виповнитися 34 роки.

В Ужгороді завершився збір підписів під петицією про перейменування вулиці Білоруської на честь Святослава Сойка, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.

Як повідомляв Varosh, відповідну петицію до міської влади зареєстрував 16 січня брат полеглого воїна – Андрій Сойко.

Станом на нині петиція набрала необхідні для розгляду 250 голосів. Оприлюднити відповідь на неї міська влада має не пізніше 30 січня.

Трохи раніше, у грудні 2023 року, так само набрала необхідні для розгляду підписи петиція про перейменування в Ужгороді площі Пушкіна на честь загиблого за Україну офіцера ЗСУ, майора Олексія Кузнєва.

Хто такий Святослав Сойко

Святослав Сойко народився в Ужгороді 24 січня 1990 року.

Після завершення навчання в УжНУ вирушив у Францію, де вступив до лав Французького іноземного легіону.

Близькі розповідають, що Святослав любив гори, піднявся на чимало вершин. Мріяв відкрити в Ужгороді Школу альпінізму. Мав багато друзів у різних країнах.

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Святослав Сойко одразу повернувся на Батьківщину і 26 лютого 2022 року приєднався до лав ЗСУ. Служив у розвідувальному взводі піхотного батальйону 128 ОГШБр.

Нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Загинув 24 березня 2022 року поблизу с. Мирне Запорізької області під час виконання бойового завдання.

Полеглого воїна поховали в Ужгороді 4 квітня 2022 року на Пагорбі Слави.

Varosh,

Фото: Укрінформ

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