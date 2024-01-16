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Ужгородці збирають підписи про перейменування вулиці Білоруської на честь полеглого Святослава Сойка

16 Січня 2024 142

Петицію про перейменування вулиці Білоруської на вулицю Святослава Сойка зареєстрував брат полеглого воїна Андрій Сойко.

У петиції чоловік розповів, що Святослав Сойко після завершення навчання в Ужгородському національному університеті вирушив у Францію, де вступив до лав Французького іноземного легіону.

Окрім того, Святослав був закоханий у гори і мріяв відкрити в Ужгороді  Школу альпінізму, згадує подруга Героя Олександра Артюхіна.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року Святослав повернувся на Батьківщину і став на її захист.

«26 лютого 2022 року він вступив до лав ЗСУ та став частиною розвідувального взводу піхотного батальйону 128 ОГШБр, де відзначився відвагою та вірністю своїй країні. Загинув 24 березня 2022 року поблизу с. Мирне, Запорізької області виконуючи бойове завдання», – розповів брат полеглого Героя.

У петиції Андрій Сойко просить підтримати звернення до міської ради з метою перейменування вулиці Білоруської в Ужгороді на вулиці імені Святослава Сойка.

«Це перейменування буде символом вдячності та пам’яті про великодушного сина нашої землі, який віддав своє життя за волю та незалежність України», – каже брат полеглого Героя.

32-річний розвідник Святослав Сойко народився в Ужгороді 24 січня 1990 року. Загинув 24 березня 2022 року у Запорізькій області.

Станом на 16 січня петиція про перейменування вулиці Білоруської на імені Святослава Сойка набрала 100 голосів із 250 необхідних.

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Святослав Сойко. Фото з сайту УжНУ

Varosh, 

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# перейменування # петиція # Святослав Сойко

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