Внаслідок підвищення рівнів води у річках на Закарпатті підмило тимчасову переправу

На Закарпатті з огляду на погодні умови спостерігається підвищення рівнів води у річках.

Зокрема, у Тячівському районі через підвищення рівнів води у річці Тересві підмило тимчасову переправу, яку облаштували на період будівництва моста.

Зараз рух переправою тимчасово обмежений, на місці працюють інженери і техніка. До кінця дня рух мають відновити, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Разом із тим, говорити про можливість паводку наразі не доводиться: підйом рівнів води у річках зафіксовано максимум на 1,3 м.

«Нічого катастрофічного в цьому немає», – прокоментував для Varosh начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса Олег Кисіль.

«Це не паводок надзвичайної сили, це підйоми рівнів води максимум до 1-1,30 метра, це не є критичним для річок області, і чогось надзвичайного ми не чекаємо. По Тересві фіксуємо найбільший підйом, вище метра. На місці працюють всі служби, спостерігають за ситуацією. Ми не очікуємо від цієї води чогось незвичайного, це невелике підвищення внаслідок випадіння опадів», – пояснив Олег Кисіль.

До спадання рівнів води і відновлення руху переправою працівники патрульної поліції на місці регулюють транспортний потік і спрямовують водіїв для проїзду через с. Нересниця.

Varosh,

Фото з Фейсбук-сторінки Закарпатської ОВА

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