Перейменування вулиць в Ужгороді сповільнилось. Що кажуть у міській раді

Ужгород став першим містом в Україні, яке запустило процес перейменування вулиць в рамках декомунізації, однак процес сповільнився і тепер місто серед тих, хто сповільнює цей процес. Так вважає Вадим Позняков, голова ГО “Декомунізація України”.

В коментарі Varosh він пояснив: дивно, що в місті досі не вшановано імена героїв різних періодів, культурних, військових діячів. Досі немає вулиці Чендея, вулиці Петра Скунця, Олега Куцина і питання про надання вулицям їхніх імен піднімається вже тривалий час.

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— Громадські обговорення по вулицям тривають 2 місяці і на сесії, коли розглядалися певні вулиці, то виникли суперечки вже між депутатами, — пояснив Varosh таке сповільнення головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський. — Якісь вулиці пройшли, а інші — ні. Тепер ці вулиці ми маємо знову подавати на громадські обговорення. Коли нові назви потрапляють на сесію, тобто вже на останньому етапі, то депутати мали би бодай перечитати, про які саме вулиці йде мова і хто ті особистості, чиїми іменами пропонують назвати ці вулиці, бо між депутатами виникли суперечки, про кого йде мова. Тому в залі виникали обговорення, які в принципі мали бути вирішені до цього етапу.

Зі слів Олега Боршовського, при пошуку і пропозиції нових назв у людей часто виникають різні пріоритети, як-от з вулицею Достоєвського — її пропонували перейменувати на Птра Скунця, але родина поета висловила незгоду щодо перейменування саме вулиці Федора Достоєвського на вулицю Петра Скунця.

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Він сказав, що більшість вулиць Ужгорода вже перейменовано, зараз зі старими назвами залишаються вулиці в центральній частині міста в районі Малого Галагова, ніяк не отримає нової назви вулиця Льва Толстого, виникло питання по вулиці Грибоєдова. Там почали поступати звернення від лікувальних закладів на тій вулиці, мовляв, треба проводити цілу низку бюрократичних змін з адресою в паперах тощо.

На Закарпатті залишилось перейменувати 120 вулиць

— На території Закарпаття залишилося перейменувати 120 вулиць в рамках декомунізації, на початку повномасштабного вторгнення треба було перейменувати 900, — каже Вадим Позняков. — Велика кількість вулиць залишились не перейменованими в Ужгороді, Міжгір’ї, яке чомусь дуже довго тягне — вони перейменували дві вулиці, але залишилось ще десь 20, в Дубовому (там 8 вулиць чекають нової назви), Великоберезнянська громада, Баранинська, Вилоцька громада (там 4 вулиці Пушкіна є досі!), Полянська, Жденіївська громади, де головами були представники ОПЗЖ.

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По суті процес стопориться через те, що є низка громад, де не зробили в плані декомунізації нічого. Закарпаття довгий час було одним з перших за процесом перейменування вулиць та населених пунктів, але через громади, які нічого не роблять, процес зупинився. Ті, хотів перейменувати вулиці, зробив це ще в 2022 році або на початку 2023-го, за словами Вадима Познякова.

Зоряна Попович, Varosh,

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