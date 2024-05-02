Вже 10 років працівники нацпарку “Синевир” вирощують на гірських територіях екочаї

Меліса, м’ята, лофант анісовий, ромашка лікарська – цілющі трави, які використовують для виготовлення екочаїв, вирощують в нацпарку «Синевир» на Закарпатті.

Як розповів у коментарі Varosh заступник директора Національного природного парку “Синевир” з науково-дослідної роботи Юрій Тюх, експериментальні плантації з вирощування екочаїв заклали у 2014 році.

За його словами, догляд за лікарськими травами при вирощуванні на гірських територіях вимагає особливого підходу, особливо небезпечний для них період відлиги. Так, навесні погода ще примхлива, і в разі, якщо після нетривалого весняного тепла повертаються морози, рослини можуть вимерзати.

«Якщо через заморозки чаї пропадають, ми підсіваємо нове насіння, збираємо його щороку, адже трави кількарічні. Загалом плантації з екочаями треба прополювати, удобряти, вносити мінеральні та органічні добрива. На ділянках працюють 5 працівниць науково-дослідного відділу нацпарку», – розповів Юрій Тюх.

Серед трав, що вирощують на плантаціях – м’ята перцева, меліса лікарська, лофант анісовий, котовник лимонний, ромашка лікарська, арніка гірська.

Середня щорічна врожайність з плантацій, залежно від року – 25-35 кілограмів вже готової сухої сировини. Після збору і висушування з трав за відповідною рецептурою готують чаї – заспокійливі, тонізуючі, протизастудні, загальнозміцнювальні. Залежно від рецепту, до трав додають чорницю, малину, ожину, суницю.

Виготовлення чаїв – справа некомерційна, у магазинах їх не знайдеш і не купиш. Трав’яні екочаї призначені для внутрішнього споживання, ними діляться з місцевими та відправляють за запитами військовим на фронт.

Позаяк початково ділянки закладали як експериментальні, аби вивчити, як почуватимуться і як зростатимуть лікарські рослини у гірських умовах, у перспективі в нацпарку розглядають можливість підготувати наукову працю на згадану тему, розповів Юрій Тюх.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з фесйсбук-сторінки НПП “Синевир”

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