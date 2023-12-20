Перейменування 5 з 8 вулиць підтримали ужгородці на громадських слуханнях

На чергових громадських слуханнях, які відбулися напередодні в Ужгородській міськраді, ужгородці підтримали перейменування 5-ти із 8 вулиць міста, що були винесені на розгляд. Відтак, як повідомили в міськраді, нові назви отримають:

вул. Челюскінців – її перейменують на вул. Кузьми Скрябіна (український співак, композитор, поет, письменник, телеведучий, продюсер, актор, лідер гурту «Скрябін». Герой України);

вул. Івана Павлова – на вул. Валерія Онуфера (ужгородець, український футбольний арбітр, гравець збірної Закарпатської області);

вул. Льва Толстого – на вул. Пилипа Орлика (український політичний, державний і військовий діяч);

вул. Модеста Мусоргського – на вул. Василя Габди (лауреат Закарпатської обласної премії імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі, народний художник України);

вул. Адмірала Нахімова – на вул. Сергія Параджанова (кінорежисер, сценарист, композитор, відомий як режисер кінострічки «Тіні забутих предків», заснованої на однойменній повісті Михайла Коцюбинського).

Зняли з розгляду питання перейменування вулиць:

Федора Достоєвського – на Петра Скунця, оскільки родичі письменника письмово повідомили про те, що заперечують щодо перейменування саме вулиці Федора Достоєвського на вулицю Петра Скунця;

Олександра Попова – на Шимона Голлоші, оскільки всі мешканці вулиці висловилися проти цього варіанту перейменування;

Донської – на Юрія Мандича, оскільки частина мешканців вулиці висловилася проти такого перейменування.

Таким чином, в Ужгороді перейменовано вже 36 вулиць.

Нагадаємо, після того, як громадськість на слуханнях проголосує за ту чи іншу назву вулиці, проєкт рішення виноситься на сесію міської ради і за нього вже голосують депутати. І тільки після цього міський голова підписує рішення і вулиця є перейменованою.

Інформацію про змінені назви вулиць направлять у Національну інформаційну систему, після чого у всіх електронних реєстрах, платформах тощо відображаються як нові, так і колишні назви вулиць.

Varosh,

Фото: Ужгородська міська рада

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