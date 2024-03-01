Село Пушкіно на Закарпатті хочуть перейменувати на Міжлісне

Всього три села на Закарпатті потребують перейменування в рамках декомунізації: Пушкіно, Красне та Родникова Гута, — розповів Varosh Вадим Позняков, голова ГО “Декомунізація України”.

23 лютого жителі села Пушкіно Берегівського району провели голосування щодо зміни назви села і прийняли рішення про перейменування населеного пункту на Міжлісне. Про це написала староста села Пушкіно Ганна Кут на своїй сторінці у Facebook.

Загальна кількість опитаних — 738 чоловік, із них за: Українське — 148; Закарпатське — 180; Міжлісне — 409; Невикористаний — 1 людина.

“Протокол переданий в обласне Управління інформаційної діяльності із громадськістю і Берегівську району адміністрацію. Питання по перейменування села внесено в порядок денний на затвердження протоколу сесією Вилоцької селищної ради”, — написала вона.

Зі слів Вадима Познякова, це тільки початок шляху з перейменування, адже після затвердження нової назви на сесії селищної ради в громади попереду ще тривалий бюрократичний процес:

— Потім вони мають надіслати звіт селищної ради до Інституту нацпам’яті, в Закарпатську обласну раду і у Верховну Раду. По повній процедурі після селищної ради рішення мала ухвалити районна рада, потім обласна, потім на комітеті Верховної Ради мають цю назву затвердити, далі рішення виноситься в сесійну залу, де за нього голосують депутати і після цього рішення про перейменування села Пушкіно в Міжлісне має підписати президент України Володимир Зеленський і тільки тоді перейменування набуває своєї законної сили!..

Зі слів Вадима Познякова, жителі села Пушкіно дуже довго тягнули з перейменуванням і проґавили швидший момент процедури — з 27 січня за законом про дукомунізацію у Верховній Раді можуть самі вирішувати, як назвати село. Звісно, депутати можуть дослухатися до думки людей, але подавати пропозиції люди могли до 27 січня.

— Тепер Інститут національної пам’яті може вигадати будь-яку назву для Пушкіна і комітет Верховної Ради скоріше дослухається до них, — пояснив Вадим Позняков.

З його слів, перейменування в Закарпатті потребують ще два села — Красна на Тячівщині та Родникова Гута в Свалявському районі — названі так у 1946 році. Слово “Родник” не відповідає правилам державної мови, бо в українській мові і в закарпатському діалекті немає слова немає слів, і по слову Красна теж виникають питання, каже Позняков.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: Захід.net

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram