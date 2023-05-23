Перечинці VS підприємство з Краматорська: пошук діалогу триває

У березні в Перечин релокувалося потужне підприємство з Краматорська — єдиний в Україні виробник вітроенергетичних установок мультимегаватного класу. Почали будувати новий виробничий цех компанії, яка стане частиною майбутнього індустріального парку. Втім серед перечинців незабаром почалися різні невдоволення та нарікання довкола нового підприємства, людей, які приїхали з Краматорська, підбурювання проти міського голови.

Varosh спробував розібратися у ситуації, поспілкувавшись зі сторонами ситуації.

У чому конфлікт?

— Підприємство з Краматорська почало масштабувати виробництво в Перечині, — пояснив Varosh Іван Завидняк, директор департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА, — тобто прийняли рішення будувати нові площі, щоб виконувати ті замовлення, які в них є. В момент, коли почалися будівельні роботи, певна частина території, якою часто ходили перечинці, була загороджена парканом. Це була просто протоптана стежка через поле. І як тільки там з’явився паркан, люди почали висловлювати невдоволення в соцмережах і критично обговорювати ці процеси. Але керівництво компанії дуже прозоре і комунікабельне і одразу пояснило всі ці процеси.

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В компанії пояснили: зараз спілкуються з жителями сусідніх будинків і пропонують побудувати альтернативну дорогу, яка влаштує всіх.

З цього моменту почала рости соціальна напруга, люди почали нарікати, що, мовляв, приїхали ВПО з Донеччини, що вони тим чи іншим чином можуть позбавити перечинців певних благ тощо.

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— На виробництві вже працює 800 чоловік, підприємство за власний кошт будує в Перечині житло для своїх працівників, — пояснив Іван Завидняк. — Серед працівників є і закарпатці. Якщо говорити про розвиток громади, то це є той інвестор, який у майбутньому може стратегічно впливати на процвітання перечинської громади. Економіка завжди конкурентна. Людям треба покращувати освіту, перекваліфіковуватися, щоб мати можливість отримувати вищу зарплату. Компанія планує створити біля 3 тисяч нових робочих місць і хто там буде працювати — залежатиме від того, наскільки кваліфікованою в тій чи іншій галузі людина — перечинець чи внутрішньо переміщена людина.

В компанії «Френдлі Віндтехнолоджі» Varosh сказали: далеко не всі діючі працівники були готові до переїзду у Перечин – у кожного свої причини.

— Зважаючи на специфіку виробництва, ми шукаємо інженерів-технологів, електрозварювальників на автоматичних та півавтоматичних машинах, слюсарів, чистильників металу. Ці категорії завжди затребувані на нашому підприємстві. Тому пропонуємо мешканцям громади уже зараз замислитися над вибором професії. Загалом, для бізнесу місцевий фахівець – це великий плюс, — пояснив директор підприємства Владислав Єременко.

На розмір заробітної плати, з його слів, не впливає географія походження працівника, виключно – ступінь кваліфікації. Не може інженер отримувати однакову зарплату з вантажником чи водієм.

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— Чим більший досвід, тим більший коефіцієнт заробітної плати, — пояснив він. — До прикладу, нещодавно взяли на роботу інженера-будівельника з Ужгородщини з величезним досвідом будівництва – багатоквартирні будинки, драмтеатр, будинки культури. Людина пенсійного віку. Але ми з радістю запросили його до співпраці. І заробітна плата даного місцевого фахівця вища, ніж деяких інших інженерів.

Чи ставитимуть вітряки в Карпатах?

Щойно підприємство приїхало на Закарпаття, Владислав Єременко в ефірі 21 каналу пояснив: обрали регіон через його значний вітропотенціал. “Тому, виробляючи тут наші вітротурбіни, ми можемо їх тут розташовувати”, — сказав він.

Для підтвердження своєї безпечності для навколишнього середовища компанія замовила екологічну експертизу. За словами Івана Завидняка, вітряки в Карпатах підприємство зможе ставити тільки в тому випадку, якщо будуть дотримані всі передбачені законодавством процедури:

— Якщо вони пройдуть усю необхідну погоджувальну процедуру, починаючи від згоди громади, закінчуючи всіма екологічними моментами, то тільки в такому випадку ця ідея потенційно може бути реалізована. Але наперед ми про це не можемо говорити. Такі плани в компанії є, а чи зможуть вони, не порушуючи законодавство їх реалізувати — побачимо.

Що каже міський голова?

10 травня в Перечині проводили громадські слухання з питання оренди землі підприємством “Френдлі Віндтехнолоджі”.

— Процедура відбулася за всіма правилами: був оголошений аукціон, на якому право оренди викупило підприємство “Френдлі Віндтехнолоджі”, — пояснив Varosh міський голова Перечина Іван Погоріляк. — Питання полягало в тому, що будуватиме на орендованих з аукціону 14 гектарах це підприємство. На слуханнях у нас організувалась група, яка вважає, що на слуханнях має бути весь Перечин і ще був ряд зауважень і вони намагались відмінити ці слухання. Підстав для їх відміни в мене не було, тому що процедуру ми провели повністю по закону, всі терміни дотримали.

Зі слів Івана Погоріляка, один з перечинців особливо підбурював людей проти переміщених осіб з Краматорська, нагнітає конфлікт, людям говорить, що підприємство забрало в перечинців ділянки тощо. Міський голова стверджує, що ці ділянки не є пайовими і від людей ніхто землі не забирав.

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У “Френдлі Віндтехнолоджі” кажуть: зараз спілкуються з людьми, земельні ділянки яких зачіпає будівництво.

— Діалог важливий, — каже Владислав Єременко. — Релокація бізнесу із зони ведення бойових дій часто супроводжується поспіхом. Можливі помилки із визначенням меж земельних ділянок. Ми готові їх виправляти. Працювати конструктивно. Якщо людина має підтвержуючі документи на земельну ділянку (пай), ми або пропонуємо викупити її, або будемо шукати інший варіант вирішення проблеми.

Підприємство виступило ініціатором створення спільної робочої групи з представниками громади, щоб вирішити усі незрозумілі питання. Громадськість має визначитися з 5 представниками, перечинцями, які братимуть активну участь у розробці документації та в комунікації з компанією. До 30 травня тривають обговорення щодо детального плану будівництва.

Varosh

Фото зі сторінки Віктора Микити в Телеграм

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