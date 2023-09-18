Парклети в Ужгороді: місця для відпочинку чи занедбаності. Що кажуть ужгородці

Чотири парклета — на вулицях Швабській, Волошина та Капітульній — встановили впродовж минулого тижня в Ужгороді. Ці багатофункціональні простори, з лавичками, столами, озелененням та стоянкою для велосипедів підняли серед ужгороців цілий вир обурення. Varosh спробував розібратися — чи потрібні взагалі Ужгороду такі об’єкти?

У ГО “ФОРЗА” пояснили, що конкурс на виготовлення парклетів проводили спільно з Ужгородською міською радою проводили ще у 2021 році. У грудні 2021 року відбулась презентація конкурсних ескізів на парклети для Ужгрода. 11 учасників з Ужгорода, Львова, Полтави, Хмельницької області підготували і представили свої роботи і вже за кілька днів оголосили переможців.

Локація 2: Капітульна (біля замку) – Аліна Янко (Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка)

Локація 4: Швабська – Софія Нестеренко (“Львівська політехніка”, Інститут архітектури та дизайну)

Нині локації ще не готові, їх тільки встановлюють, але на адресу ГО посипалися потоки звинувачень, мовляв парклети забирають паркувальні місця в автомобілів, списали гроші, на цих парклетах люди влаштують громадські туалети чи там спатимуть безхатьки, чому не порадилися з ужгородцями тощо?

У “ФОРЗІ” відповіли: пропозиції по місцях встановлення парклетів підготувала робоча група зі сталої мобільності, створена у міськраді, яка розглядала й інші локації та виходила на потенційні місця встановлення.

— Ужгород надто автомобілеорієнтований, запаркований приватними автомобілями, де можна і де не можна. Донедавна паркування приватних автівок взагалі було безкоштовним, що є розкішшю для центра міста. Цю ситуацію потрібно змінювати, і одним із шляхів є розташування парклетів на місцях, де зараз припарковані автомобілі, — пояснили у громадській організації. — Стосовно ж “списали гроші”, то варто сказати, що з міського бюджету на встановлення парклетів було виілено 10% від їх вартості. 90% суми покриває ЄС в рамках проєкту SUMSITYNET. Це кошти, які призначені саме на встановлення парклетів, і їх не можливо перенаправити на іншу статтю витрат, яка не є складовою проєкту SUMCITYNET.

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Що ж до того, що там спатимуть безхатьки, то у “ФОРЗІ” відповіли: вірять у свідомість ужгородців, яка зросла за останні роки, тому сподіваються, що таких випадків не буде. Але, зрештою, якщо таке й траплятиметься, радять не проходити повз та викликати поліцію.

Ужгородець Ярослав Шафарь пояснив Varosh: він не проти парклетів на вулицях міста, але нехай це буде зроблено продумано з усіх сторін:

— Місця для відпочинку місту потрібні, але це має бути комплексне рішення, коли відразу зрозуміло, хто за них відповідатиме: хто за ними буде прибирати, на чиєму балансі вони бдуть, чи платить ця ГО, яка їх встановила, податок за землю і т.д. Такі речі встановлюються в місцях з нормальним міським освітленням і з відеоспостереженням. Без цих усіх моментів ці парклети перетворяться на місця занедбаності: ці гарні квіти покрадуть, чи вони просто засохнуть без догляду. А що буде з цими парклетами взимку?

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Varosh звернувся з цими та ще рядом питань до Ужгородської міської ради, однак там наразі від коментарів утрималися.

Varosh,

Фото: ГО “ФОРЗА”

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