Схему руху громадського транспорту розмістили на частині автобусних зупинок в Ужгороді

На 30 зі 184 наявних у місті автобусних зупинках додатково розмістили схему руху громадського транспорту Ужгорода збільшеного формату. На схемі зазначено усі міські автобусні маршрути, назви та номери маршрутів, перелік зупинок. Про це інформувала міська рада.

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— В рамках проєкту Європейського Союзу та Програми транскордонного співробітництва було передбачено додаткове розміщення інформації для пасажирів, — пояснив Varosh Петро Бобик, начальник відділу транспорту Ужгородської міськради. — Тому на 30 автобусних зупинках ми зробили цю схему більшого формату — 60 на 90 — і розмістили на всіх зупинках, побудованих на кошти міської ради. Крім того, бюджет проєкту не дозволяв розмістити схеми на більшій кількості зупинок.

Партнерами цього проєкту SUMCITYNET є управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради та ГО «Форза».

— Ми підтримала ідею міськради, оскільки розуміли, що у зв’язку з війною в місті дуже багато внутрішньо переміщених людей, і їм трохи важкувато орієнтуватися в плані громадського транспорту, — розповів Varosh координатор візуалізації та промо-кампанії проєкту “SUMCITYNET” Кирило Лойко. — Не у всіх є доступ до мобільному застосунку Rozklad.in.ua, чи Dozor.city. Ми трохи відредагували схему руху, яку нам передали Rozklad.in.ua, зробили її актуальною на сьогоднішній день.

Зі схемою руху, як і раніше, можна ознайомитися на сайті міської ради та на інформаційних панелях на окремих автобусних зупинках. Зі слів Петра Бобика, вона актуалізовується і щоразу оновлюється, а міська рада продовжить розміщувати схеми надалі вже за власний кошт.

Varosh,

Фото зі сторінки Ужгородської міської ради

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