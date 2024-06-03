Ужгородці, мешканці вулиць Солов’їної, Акації, Кримської, Великокам’яної та мікрорайону НПО «Реабілітація» зібралися днями на збори щодо незаконного будівництва багатоповерхівок у їхньому районі. Тут розташовані переважно присадибні ділянки та приватний сектор, втім на площі в понад 1 га планують побудувати п’ять 4-поверхівок з підземним паркінгом на 300 паркомісць.

Мешканці не проти забудови, але кажуть: не поверхові будинки там варто будувати, а будівлі котеджного типу, оскільки під землею розташовані шахти. Люди викликали на зустріч міського голову та п’ятьох депутатів міськради, але на зустріч з’явився тільки один з них, Георгій Шевчук.

Varosh поспілкувався зі сторонами конфлікту, аби висвітлити ситуацію, в якій за відносно короткий час нашарувалося багато важливих моментів.

Земельну ділянку перекваліфікували

Ділянку розпорядженням голови Закарпатської ОВА Віктора Микити у вересні 2022 року перекваліфікували із “садибної забудови”, як було в генеральному плані міста, в житлову багатоквартирну забудову і тому стало можливим почати таке будівництво.

— Раніше ця ділянка землі належала Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення на праві постійного користування, який в серпні 2022 року на підставі звернення голови Закарпатської ОВА В. Микити відмовився від її частини, — пояснила Varosh одна з мешканок мікрорайону, пані Світлана. — Право власності на земельну ділянку Закарпатська ОВА набула 18 серпня 2022 року на основі розпорядження Віктора Микити. Цим ОВА затвердила Концерну технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на дві: площею 1,125 га та 0,6050 га і цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій».

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Зрештою, через відповідні розпорядчі акти керівництва ОВА державне підприємство «Добробуд» Закарпатської ОДА продало приватному забудовнику з офісом у м. Києві — ТОВ “Домінус Старк” — права на забудову цієї території під комплекс багатоповерхівок за 510 тисяч гривень…

Відтак земельна ділянка державної форми власності площею 1,125 га по вул. Кримській, 24, була передана під будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків, а це не відповідає за функціональним призначенням генплану міста. Мешканці цього мікрорайону тепер протестують проти такої забудови та нецільового використання землі. З листопада минулого року і досі ужгородці перебувають у судових позовах із ТОВ “Домінус Старк”.

Що кажуть мешканці району

Коли два тижні тому на ділянці почали рити котлован і зрубали понад 70 дерев, мешканці мікрорайону вийшли зупиняти екскаватор.

— Коли вони рубали дерева, то ми викликали поліцію, бо ж вони не мають права починати будівництво, поки тривають розгляди справи в судах, — розповіла Varosh мешканка мікрорайону Ольга Ціцей. — Ми були на сесії міськради, зверталися до депутатів свого мікрорайону, до депутатів Верховної Ради від Закарпаття — до всіх, до кого могли. Але реакцій ні від кого немає.

Жінка каже: мешканці самі свого часу робили дорогу, обладнали всю інфраструктуру, проводили воду, каналізацію, а тепер забудовники хочуть просто “врізатися” в їхню систему. Район, каналізація взагалі не призначені для такої кількості людей.

Сам мікрорайон належить до приаеродромної території і будівництво поверхових будинків потребує погодження з Державіаслужбою України. Там, на запит адвокатки справи повідомили: заяви про отримання містобудівних документів та погодження висоти будівель до них не надходило.

— А ще на нашій горі під землею були розташовані шахти, ми звернулися тепер в архів, щоб отримати план їхнього розташування. Вони сфальсифікували детальний план території, — додала жінка.

— Ми вважаємо, що в приватному кварталі не можна будувати багатоквартирні будинки і не порушувати генплан міста, — каже Михайло Банк, який теж мешкає в цьому мікрорайоні. — Крім того, згідно нормативно-грошової оцінки, ми її отримали, ця ділянка коштує більше 10 мільйонів гривень. Комерційна ж вартість — близько 60-70 млн грн.

Що каже адвокат

Люди підписали звернення до міського голови про створення комісії для вирішення спору щодо забудови земельної ділянки багатоквартирними житловими будинками.

— Є закон “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забороняє уповноваженим органам видавати дозвільні документи. І разом з тим Управління ДАБК в особі Олександри Зотової видало дозвіл на виконання будівельних робіт, — каже Varosh адвокатка Наталя Майстренко. — 25 квітня міська рада відмовилась давати дозвіл на будівництво, а вже 3 травня Олександра Зотова дозволила. Цим вона загострила протистояння між громадою і представницьким органом, який нас не чує.

Наталя Майстренко каже: місто перебуває на межі екологічної катастрофи в плані очисних споруд. Їх потужності вже не можуть прийняти і очистити ту кількість рідких відходів, які скидають у мережу ужгородці. На цій ділянці розташована водоохоронна зона — резервуари Водоканалу, з який пів міста отримує воду.

Нові каналізаційні очисні споруди в Ужгороді можуть почати будувати вже навесні 2025

— Зараз нам критично потрібні території для будівництва і розміщення нових очисних споруд. Вони всі це чудово знають, але попри все швиденько видають дозволи на підключення нових об’єктів до цієї мережі, — каже вона. — Справедливого судочинства в Ужгороді і у Львові ми не знайшли, судді не побачили порушень ні щодо зміни цільового призначення земель, ані щодо містобудівних обмежень. Тепер ми будемо готувати касаційну скаргу і вона, очевидно, піде в касаційний адміністративний суд.

Інші справи зупинені до вирішення іншої справи щодо оскарження детального плану територій.

ДАБК: Ніяких корупційних питань тут немає

В коментарі Varosh начальниця управління державного архітектурно-будівельного контролю Олександра Зотова пояснила: в проєкті забудови за адресою вул. Кримська, 24 вихідні дані надали всі служби — Закарпатгаз, обленерго та Водоканал.

— Вони погодили своїми технічними умовами забудову об’єкту, — сказала вона. — Тепер забудовники подають документи через Дію до реєстрації дозволу на виконання будівельних робіт. Так що ми не перша, а фактично остання організація в дозвільному ланцюжку на забудову. Якщо людина виконала всі свої обов’язки і має право використовувати свою земельну ділянку згідно з чинним законодавством, то в нас не було підстав відмовляти в забудові. Я особисто перевіряла всі документи і до нас були би питання в разі відмови на видачу дозволу. Ніяких корупційних питань тут бути не може.

На питання про заборону будівництва від міськради 26 квітня та дозвіл — 3 травня Олександра Зотова відповіла: на земельну ділянку був накладений арешт, який за кілька днів був рішенням суду скасований.

— Якщо генплан є, забудовник пройшов усі етапи будівництва, передбачені законом, згідно висотності забудови їм погоджено дотримання всіх вимог. Там нічого по висоті не порушено, — сказала Олександра Зотова.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото надані мешканцями мікрорайону

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