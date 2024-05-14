Будівництво 13-поверхівки на Студентській набережній в Ужгороді дозволили

Органи охорони культурної спадщини при Закарпатській ОВА погодили будівництво 13-поверхового будинку на Студентській набережній в Ужгороді. Попри протест ужгородців (1753 підписи проти забудови), висотна будівля з’явиться в історичному ареалі міста.

Це стало можливим через недосконалий історико-архітектурний опорний план забудови Ужгорода, сказав у коментарі Varosh архітектор, член містобудівної ради Олександр Шеба:

— Цей документ, м’яко кажучи, сируватий і там є багато помилок, одруківок навіть, які дають можливість саме в історичному центрі будувати висотні будинки, а десь на периферії забороняє таке будівництво. В районі історичної забудови має бути чітко прописано всі дозволені і заборонені моменти. В нинішньому опорному плані є багато помилок, вимоги для будівництва в історичній ділянці міста менші, ніж в охоронній зоні 2 категорії.

Охоронні зони забудови міста

Дослідник архітектури Ужгорода, співзасновник проєкту Uzhhorod Modernism та руху Save Uzhhorod Олег Олашин пояснив у себе на Фейсбуці: “Історико-архітектурний опорний план Ужгорода в частині визначення режимів використання в межах зони регулювання забудови 1-ї категорії містить технічну одруківку. Маленьку і незначну одруківку, але дуже важливу — вона стосується обмеження висотності. Цією одруківкою взаємовигідно користуються забудовники і головний архітектор міста. Тому в зоні регулювання забудови суворого режиму вже не вперше з’являються такі одоробла, а в кишенях причетних — хрусткі купюри”.

Захисник історичної забудови міста, ужгородець Олександр Ровняк каже в коментарі Varosh: поруч із ділянкою за кілька десятків метрів починається комплекс історичної забудови ХХ ст. — Малий Ґалаґов. Середня висота будівель Комплексу — 4 поверхи, найвища будівля — 6 поверхів (ОДА). Це буде прецедент забудови у зоні регулювання забудови 1 категорії, що може призвести до нових багатоповерхівок в інших таких зонах, наприклад біля Горянської Ротонди!

Необхідні правила забудови

Місто розвивається і буде забудовуватися, тому необхідно мати конкретні правила забудови, особливо в цінному архітектурному середовищі, — каже Олександр Шеба. Питання з прискоренням допрацювання історико-архітектурного опорного плану забудови міста вже не раз виносилося на містобудівній раді і на консультативній раді в області, але наразі реальних кроків нема.

— Реальний крок простий — треба, щоб сесія міської ради проголосувала за виділення коштів на певне фінансування, знайти проєктантів, або звернутися до авторів уже наявного плану. І прослідкувати, щоб цей проєкт був таким, щоб його можна було використовувати в реальній роботі, — пояснив Олександр Шеба.

Захисники історичної спадщини Ужгорода готують офіційне звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України із закликом провести ретельну перевірку законності дозволу на будівництво на Студентській набережній та вжити заходів, якщо воно суперечить чинним нормам та правам громади. А також не допустити будівництва, яке шкодить історичному середовищу та цінній архітектурі міста.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото та фотомонтаж зі сторінки Олександра Ровняка у Фейсбуці

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