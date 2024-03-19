В разі підписання восени кредитної угоди щодо побудови нової лінії каналізаційних очисних споруд в Ужгороді будівництво може початися з березня 2025 року. Про це Varosh розповів директор “Водоканалу Ужгород” Станіслав Карташов. Наразі, нагадаємо, у Варшаві був підписаний попередній тристоронній договір про підготовку кредитування.

— Там досить великий об’єм процедур та бюрократичної роботи: міжнародний тендер, європейський супровід, — пояснив Станіслав Карташов. — Аби визначити, хто будуватиме, будуть проведені міжнародні торги. Мова йде про будівництво взагалі нових очисних споруд, лише після їх будівництва буде можливість здійснити реконструкцію існуючих. Вже залежно від стану їх будемо визначати, чи робитимемо реконструкцію силами підприємства, чи використаємо інвестиційні заощадження.

Для будівництва лінії розраховують на залучення 15 мільйонів євро, — кажуть в Ужгородській міськраді.

Зі слів Карташова, лінія буде розташована безпосередньо на земельній ділянці, на якій зараз розміщені всі діючі очисні споруди “Водоканалу Ужгород” — в районі вулиці Єньківської. Планова потужність очисних споруд — 50 тис.м.куб/добу, після цього можна буде вийти в реконструкцію існуючих, сумарною потужністю набравши 75 тис. м.куб., що дасть можливість забезпечити місто і найближчі громади очисними стоками, які вони акумулюють.

Директор “Водоканалу” додав: термін будівництва по плану — 4 роки з моменту початку, і якщо все складеться, то в експлуатацію нові очисні споруди будуть здані в 2029 році.

Очисні споруди в Ужгороді збудовані понад чотири десятиліття тому, розраховані на значно меншу кількість населення. З того часу вони не лише не модернізовувалися, а й комплексно не ремонтувалися, і на сьогодні практично вичерпали свій ресурс.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото Zahid.net

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