Олексій Уманський показав КІНО про фільми, які знімали на Закарпатті протягом 50 років

Олексій Уманський опублікував у вільному доступі фільм про кіно, яке в різні роки знімали на Закарпатті. Так і називається “КІНО”.

Олексій – журналіст за освітою, засновник і один із ведучих першого закарпатського інтернет-радіо “Єден”, dj Ямайський, організатор нетривіальних музичних та кіно-подій. Він створив кінотеатр імені Стенлі Кубрика, який подеколи змінює локацію, але незмінною є затишна атмосфера. Льоша демонструє “інше” кіно, “не для всіх”, та наживо відтворює певні епізоди з фільмів, наприклад, гастрономічні, танцювальні.

Так, одна з професійних пристрастей Уманського – кінематограф. У 2010 році він випустив фільм “Небо, гори і кіно” – про фільми, які знімали на Закарпатті протягом понад 100 років. Деякі навіть отримали Оскар.

У 2015 вийшло продовження – “КІНО”. Саме тепер, у лютому 2021-го, відео з’явилося у вільному доступі.

Varosh

Головна світлина: скрін із “КІНО”