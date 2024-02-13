Офіс генпрокурора закрив кримінальну справу проти лідерки Руху підтримки закарпатських військових Галини Ярцевої

Офіс генерального прокурора України закрив кримінальне провадження щодо керівниці волонтерської організації Рух підтримки закарпатських військових через відсутність в її діях складу злочину.

Про таке Галина Ярцева розповіла у коментарі Varosh.

За її словами, тепер має бути закрита інша – фактова – частина кримінального провадження.

«Півтора року тому була відкрита кримінальна справа спершу за фактом, потім по цій справі мене визначили, начебто, основною фігуранткою. Зараз з мене обвинувачення зняли. Відповідно, якщо з головного фігуранта знімається вина, має бути закрита і фактова частина», – розповіла Галина Ярцева.

Також, розповіла волонтерка, у Русі підтримки закарпатських військових чекають на зняття арешту з волонтерського майна, яке було виучене в рамках кримінального провадження.

«Нам за цей час повернули лише продукти харчування та засоби гігієни. Всі вилучені волонтерські кошти, як і наші особисті кошти, комп’ютери, наші мобільні телефони – все це досі, вже як півтора року під арештом», – розповіла Галина Ярцева.

Кримінальне провадження за фактом, за її словами, має закривати слідчий орган, який вів справу.

«Це величезна перемога, ключова. І я дякую усім, хто був зі мною, з Рухом увесь цей час», – сказала Галина Ярцева.

Контекст

25 травня 2022 року в офіс волонтерської організації Рух підтримки закарпатських військових з обшуками, начебто, через торгівлю гуманітарним вантажем, прийшли працівники управління СБУ й поліції. Обшуки у волонтерському офісі тривали впродовж двох днів.

Під час обшуків, які проводилися, за твердженнями волонтерів, незаконно й без необхідного ордеру, з приміщень організації було вилучено документи, комп’ютери, телефони, всю волонтерську допомогу, включно із тією, що вже була готова до відправки на фронт. Також правоохоронці вилучили особисті мобільні телефони та комп’ютери з помешкань окремих волонтерів організації.

На початку червня 2022 року підозру у продажі гуманітарної допомоги з метою збагачення вручили вже особисто Галині Ярцевій.

Після цього Галина Ярцева оголосила, що готує позовні заяви до суду на СБУ, поліцію та прокуратуру Закарпатської області про захист честі та гідності.

Тоді ж лідерка Руху підтримки закарпатських військових оприлюднила відкрите звернення до президента із закликом втрутитися у ситуацію щодо блокування волонтерського руху.

Varosh,

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