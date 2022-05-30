Чому відбулися обшуки в офісі Руху підтримки закарпатських військових — пояснюються волонтери організації

Ужгородські волонтери назвали обшуки, які відбулися в офісі Руху підтримки закарпатських військових 25-26 травня, політичним замовленням і тиском на всю волонтерську спільноту — пише Zaholovok.com.ua за результатами пресконференції волонтерів в Ужгородському пресклубі у п’ятницю, 27 травня.

Приводом для цього стала нібито анонімна заява на волонтерів. Наразі робота Руху підтримки закарпатських військових повністю заблокована.

Галина Ярцева, координаторка Руху підтримки закарпатських військових, розповіла, що обшуки були проведені грубо і без документів, з тиском на волонтерів:

– Мотивація правоохоронців – це оперативний обшук. Це було здійснено нахабно і під тиском. Нашого волонтера протримали з піднятими руками хвилин двадцять. На моє особисте прохання обшукати його і відпустити в коридор, де стояли всі інші затримані, правоохоронці просто не зважали. Я розцінила це як протиправні дії. Це – неповага до людини, моральний тиск і приниження гідності. Водночас до нас увірвалися близько 25 людей і орієнтовно з 12:30 і до 7-ї ранку вони з наших приміщень винесли все.

За її словами, під час обшуку з офісу вилучили медикаменти, харчові продукти, одяг для поранених, патріотичні футболки, спорядження, різне обладнання, засоби гігієни, інструменти для військових. Волонтери підрахували, що загалом вилучено близько 192 тис. грн готівки – волонтерських коштів, тканини для пошиву, господарських товарів орієнтовно на 30 тис. грн, засобів зв’язку на 15 тис. грн, електроніки – на 10, туристичних товарів на 30, одягу – на 25 тисяч, тактичного спорядження – на 25 тисяч, медикаментів – орієнтовно на 70 тисяч, патріотичних футболок орієнтовно на 60 тисяч і приблизно пів тонни продуктів харчування.

Михайло Карпенко, волонтер («Наша файта») вважає, що обшуки в офісі Руху підтримки закарпатських військових – це удар по всіх волонтерах:

– Те, що сталося – це удар не особисто по Галі та по дівчатах, це удар в цілому по нашій великій волонтерській сім’ї, файті, якщо бажаєте. Для мене Рух підтримки закарпатських військових – це синонім волонтерства, це синонім допомоги, гарантія того, що люди зможуть там знайти все, що потрібно їм, або навпаки – вони зможуть там допомогти, якщо захочуть самі.

Рудольф Балажинець, волонтер (БФ «Сім’я Христа») висловив здивування проведенням обшуків в Русі підтримки закарпатських військових та зазначив, що, якщо у правоохоронців виникли якісь питання до волонтерів, то їх просто варто було задати:

– Дивує, бо допомогу і від нас, і загалом від Руху отримували, здається, всі правоохоронні органи, від Нацгвардії до Нацполіції. Я здивований.

Ганна Мелеганич, волонтерка, розповіла, що з 2014 року знайома із Рухом і, окрім волонтерства, зараз особисто зверталася до Руху підтримки закарпатських військових для допомоги чоловікові, який зараз на передовій:

– Ця історія для мене має дві сторони. Тому що я і як волонтерка давно підтримую Рух, а з іншого – у мене чоловік військовий, який зараз перебуває у Донецькій області. І коли він ще був на навчанні, коли треба було дуже багато речей, яких вони не мали, я зверталася, у першу чергу, до Руху і майже все, що у них було – вони нам надали. Ці події мене зачепили, бо навіть зараз є певні пункти, які мені для чоловіка треба знайти, і ще вчора я б звернулася до Руху підтримки закарпатських військових. Зараз мені треба це шукати десь в інших організаціях, або навіть закордоном. Це неочікувано під час війни. Бо таким чином втрачається довіра до всього волонтерського руху, до всіх, хто зараз працює, хто віддає свій час, гроші, сили й дуже часто шкодять своїй роботі, своїй сім’ї заради більшої мети – заради незалежності України, заради становлення нашого українства загалом.

Також ввечері 26 травня пресслужба Закарпатської обласної прокуратури оприлюднила коментар стосовно ситуації з обшуками в офісі волонтерів Руху підтримки закарпатських військових.

Зокрема, у прокуратурі зазначають, що наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 ККУ (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги в період дії воєнного стану).

«Проведення таких слідчих дій зумовлене необхідністю перевірки відомостей щодо можливого продажу гуманітарної допомоги, яку мали б передавати безоплатно. Також це здійснено з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення», – повідомили у прокуратурі.

– Я завжди говорила, що нас, напевно, тисячі людей. Довіра – це найдорожче, що у нас є. Ми прості люди й ми далеко не ідеальні, але найперше – це наші благі наміри, з якими ми допомагаємо нашій армії, – каже Галина Ярцева. – Наголошую, що ми не торгуємо гуманітарною допомогою, ми не отримуємо прибутків і ми віддаємо усі наші сили й отримані від людей гроші на усе необхідне для військових.

На запитання, що Рух підтримки закарпатських військових робитиме далі, Галина Ярцева зазначає:

– Я б дуже хотіла, щоби це виявилося непорозумінням, але враховуючи той тиск, який ми зараз відчуваємо, ту інформацію, яка зараз доноситься до моїх вух… Чоловік говорить, що у нас цілий спецназ ночував під будинком, коли нас внизу затримували, дзвонили й говорили «зараз вам будуть вламувати двері»… Це неприпустимо. Емоції, все інше – це важливо, але, вибачте, це – мєнтовські методи, так не можна працювати зараз. Без постанов, без рішень, фіксуючи все на камеру в присутності величезної кількості людей, дітей, які допомагають. Я погоджуюся з Рудольфом, що ми не ідеальні, тож, якщо бачать, що щось у нас раптом йде не так – прийдіть, підкажіть, поговоріть. Ви всі через наш офіс проходили. Ми вас знаємо в обличчя, я бачила, як було хлопцям соромно за їхні дії. Я прийму вибачення. Однозначно. Тому що для нас важливо – війна і наша велика перемога.

Волонтери Руху підтримки закарпатських військових навіть у таких умовах продовжуватимуть роботу та вже заново оголосили збір необхідних продуктів та речей для поранених військових, які лікуються на Закарпатті. Люди продовжують жертвувати кошти, приносити все необхідне, і пусті приміщення офісу знову заповнюються. “Починаємо все спочатку” — пишуть волонтери на сторінці у Facebook.

Представники Руху також додають, що місцева влада наразі ніяк на ситуацію не відреагувала, волонтерів продовжують викликати на допити в поліцію та СБУ. Рух підтримки закарпатських військових має адвоката, також є юристи, які вже висловили готовність допомогти Руху. Волонтери готові захищати себе у суді.

Фото: Zaholovok.com.ua