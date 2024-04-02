Повнопривідний рамний дизельний позашляховик Kia Sorento вже найближчим часом поїде служити у спецпідрозділ «Стугна» ГУР МО.

Кошти на автомобіль зібрала у Канаді ужгородка, колишня редакторка Varosh Олеся Смирнова. Це вже друге авто, яке вдалося придбати завдяки її громадській діяльності у Торонто.

Як розповів у коментарі Varosh Андрій Любка, у Торонто з метою підтримки армії Олеся проводить книжкові розпродажі, де продає українські книжки. Зокрема, для одного з них українські волонтери передали антологію української поезії «Так ніхто не кохав», підписану поетом і видавцем Іваном Малковичем та власне Андрієм Любкою, чиї вірші також увійшли до антології. Окрім того, каже Андрій, Олеся Смирнова весь час намагається тримати свою аудиторію «в тонусі», проводить різні акції та збори.

Таким чином, їй вдалося зібрати 3 тис. євро, на які й було придбано чергове авто. Купили його у Польщі.

«Більшість машин ми купуємо в Англії, вони праворульні й дешевші. Але зараз потрібно було саме ліворульне авто, ми купували його для спецпідрозділу Головного управління розвідки. Тому це не пікап, не якийсь помітний великий позашляховик. Воно не буде фарбуватися в зелений колір. Машина вже пройшла техогляд і незабаром ми передаємо її військовим підрозділу «Стугна», – розповів Андрій Любка.

Загалом робота волонтерів, каже він, не припиняється ні на мить. Автівки, які купуються і відправляються на передову, часто вже у перші місяці чи навіть тижні потрапляють під обстріли, атакуються дронами та знищуються. Тож потреба в машинах на фронті є завжди.

«Дуже важливо, аби люди не просто «лайкали» повідомлення про закупівлю авто або схвально висловлювалися про волонтерську роботу лише на словах. Важливо, аби й надалі підтримували фінансово, долучалися до зборів, бо це – величезна ресурсозатратна праця; автівки, хоч вони й користовані, але дорогі, кошти на них потрібні весь час. Тому ми продовжуємо свою роботу, і щиро вдячні всім людям, які підтримують ті чи інші збори», – сказав Андрій Любка.

Підтримати роботу волонтерської групи Андрія Любки можна за наступними рахунками:

4149439022830743

Paypal: andrij.lyubka@gmail.com

Своєю чергою, Varosh також відкрив редакційний збір для закупівлі авто для ЗСУ, яке допоможе придбати Андрій Любка. З цією метою видання щотижня проводить Суботній аукціон, на якому розігрує лоти, надані закарпатськими брендами. Наступний із таких лотів буде оголошений у прийдешню суботу, 6 квітня. Підтримати збір та пришвидшити нашу Перемогу можна за посиланням.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Андрія Любки у Фейсбук

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