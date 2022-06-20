На Закарпатті завершилася серія навчань для психологів і соціальних працівників від програми “Стійка Україна”

Експерти програми з Естонії та України завершили курс із кризового управління, спілкування та психосоціальної допомоги на Закарпатті.

Курс покликаний посилити компетенції та навички спеціалістів, які надають психологічну та соціальну підтримку людям, які постраждали внаслідок російського вторгнення в Україну.

Естонсько-українська програма “Стійка Україна” реалізовується Міжнародним Центром Оборони та Безпеки (ICDS) з 2016 року за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії. Її мета — впровадження стандартів виміру стійкості суспільства та постійне вдосконалення цієї системи.

Через агресію російської федерації основна діяльність програми, яка була сконцентрована в основному на Східній та Південній частині України, зупинилася.

Тому команда вирішила змінити фокус програми та, поки триває війни, допомогти тим регіонам, які прийняли вимушених переселенців.

— Коли ми стали дивитися на ситуацію в Україні крізь призму стійкості, то зрозуміли, що кризова психологія — це та сфера, де зараз особливо важливо надати допомогу. Звичайно, окрім іншої, гуманітарної, воєнної та політичної допомоги, яку надає Естонія Україні, — каже Дмитро Теперик, директор програми.

Було вирішено зробити фокус на ментальне здоров’я людей, які були змушені переселитися й тих фахівців, які допомагають їм адаптуватися на новому місці.

— Для нас важливо зрозуміти психологічний стан та підготовку тих, хто працює з вимушеними переселенцями — психологами, соціальними працівниками, рятувальниками, поліцейськими. Ми врахували загальну ситуацію на Закарпатті, кількість вимушених переселенців, а також запити місцевих спеціалістів щодо проблемних питань зараз та на найближчі пів року, які вони можуть спрогнозувати. Тому це навчання й по роботі з військовими, які повернуться з фронту після Перемоги, — розповідає Дмитро.

Лекції читали українські та естонські фахівці. Зокрема, Кайса Йюпрус-Талі, очільниця Департаменту соціального забезпечення та охорони здоров’я м. Таллінн, Олег Покальчук, соціальний та військовий психолог, Танель Мейель, фахівець з оцінки ризиків криз, надання психологічної підтримки та пастирського піклування.

Частини лекцій Олега Покальчука й Кайси Йюпрус-Талі можна прочитати тут:

Окрім лекцій та практичних тренінгів від фахівців, вони отримують ще й список рекомендованої літератури для самонавчання.

Як допомагають естонці Україні:

Всього провели 3 навчальні модулі для понад сотні психологів і соціальних працівників з Закарпатської області.

— Рівень підготовки спеціалістів — різний. Є ті, хто консультує багато років, а є початківці, для яких психологічні травми війни — нова тема. Але всі розуміють, що в майбутньому їм ці навички згодяться. Один з аспектів стійкості — це здатність реагувати на кризові ситуації, які вимагають відповідних навичок і знань.

Брала участь у навчальних модулях Оксана Зайцева, психолог з Тячівської громади. Зізнається, що здобула багато важливих знань і дещо доведеться в майбутньому вдосконалювати:

— Я дитячий психолог. Але зараз до нас у громаду приїхало багато вимушених переселенців, яким потрібна фахова допомога Не можу розповідати всі історії, аби не порушити конфіденційність, але бували дуже сумні та трагічні спогади, які треба пропрацювати. Я працювала в основному з дітками та їх мамами, зокрема з Харкова, Дніпра, Запоріжжя. Дякую тренерам за практичні поради, як долати тривожність та, в цілому, якісно працювати у нових умовах.

Тренінги проводилися тільки на Закарпатті, за підтримки Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. До третього модуля дистанційно долучилися фахівці й з Івано-Франківська.

Досвід пілотного проєкту організатори планують використати й для подібних навчань в інших областях, зокрема західних та південних.

Гичка Галина, Varosh

Фото: сайт “Стійкої України” та з особистого архіву Оксани Зайцевої

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