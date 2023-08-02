На CHARITY MARKET в Ужгороді зібрали 358 500 грн для ЗСУ

Цими вихідними магазин українських брендів «М&Others» та дитячий простір «Забава» об‘єдналися заради доброї справи та провели благодійний захід CHARITY MARKET, передавши 100% прибутку на підтримку ЗСУ у фонд Guzema foundation. Продаж дорослих і дитячих речей, ювелірних прикрас, біжутерії, домашнього декору, квітів, пряників було влаштовано на території дитячого простору «Забава» в Ужгороді, тож поки батьки займалися шопінгом, діти мали можливість весело провести час на ігрових локаціях.

Понад 400 тисяч зібрали на благодійному сейлі “Поділись” в Ужгороді

— Дякуємо всім, хто завітав до нас і тішимося. Від підтримки, від кількості відвідувачів, від бажання долучитися, від безкорисливої допомоги, від того, що всі вірять у загальну мету, — прокоментували подію організаторки.

CHARITY MARKET влаштували засновниця концепт-стору українських брендів M&Others Вікторія Комарницька, а також співзасновники дитячого простору Забава Татевік Нікогосян та Надія Бутрій. Завдяки партнерами та гостям вдалося зібрати 358 500 грн.

— Дякуємо кожному, хто був з нами. Навіть подумки. Навіть незважаючи на дощ. Дякуємо за підтримку і нашу армію. І ще тисячу дякую за ваші добрі серця, — написали дівчата всім, хто їх підтримав.

Varosh,

Фото: Ніколетта Платонова

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