2 в 1-му: Шоурум українських дизайнерів і кав’ярня M&OTHERS

Партнерська публікація

Носити українське закликає Вікторія Комарницька, власниця концептуального шоуруму M&OTHERS, який нещодавно відкрився в Ужгороді. Тут зібрані найкращі колекції одягу відомих вітчизняних дизайнерів: The COAT by Katya Silchenko, GASANOVA, KOLOSOVA, VIKELE STUDIO, AG STUDIO, KHMARA, OCEAN X SILK, KSENIA SHNEIDER, FOX LINGERIE, MARI SAYS YES WOOLHAPPEN та MNMLSM.

Тренди ретельно відстежуються, одяг та аксесуари вдумливо відбираються, щоб пасувати одне до одного і надавати клієнткам простір для творчості. Асортимент шоуруму – повноцінний жіночий гардероб з базовими речами.

Відсвяткувати вдалий шопінг можна тут же на місці, у кав’ярні, за чашечкою найсмачнішої кави із солодощам. На кожного клієнта неодмінно чекає келих ігристого – подарунковий welcome drink для гарантовано чудового настрою.

Сама Вікторія також розвивається у сфері дизайну. Під власним брендом MNMLSM вже 2 роки дівчина створює вишукані речі. Лаконічні колекції чистих ліній і форм переважно природньої палітри завоювали репутацію на модному ринку та зацікавили українських баєрів. Сьогодні бренд представлений в шоурумах найбільших міст України, а тепер і в ужгородському M&OTHERS.

Формат закладу «шоурум українських дизайнерів і кав’ярня» – новинка для Ужгорода, де все зав’язано на естетиці, комунікації з клієнтами та бажанні надавати якісні послуги. Речі вітчизняних виробників нічим не поступаються й часто гідно конкурують з одягом розкручених європейських брендів, – вважає Вікторія.

А розпочалося все зі звичайного блогу в Інстаграм…

Розповідаємо детальніше.

Історія

Вікторія Комарницька – ужгородка, що переїхала до столиці. Здобула дві спеціальності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка – «Право» та «Політологію». Батьки Вікторії підприємці, займаються меблевим бізнесом, тож дівчина з дитинства виховувалася в атмосфері інтер’єрної естетики, відвідувала спеціалізовані виставки в Європі. Навчаючись у виші, поступово усвідомлювала, що все ж таки більше тяжіє до сфери дизайну і краси. Так почала робити перші кроки, пов’язані з продажем одягу.

«Я аніскільки не жалкую, що обрала для навчання право і політологію. По-перше, ніколи не пізно прислухатися до себе і розпочати щось нове. По-друге, навчання в КНУ дало сильну освітню базу, розширило коло знайомств, адже я нікого не знала в Києві. Крім того, набуті знання мені знадобилися у нинішній діяльності. Разом з тим естетика інтер’єрного дизайну, подорожі та виставки прищепили любов до краси і прекрасного. На прикладі батьків я бачила, як потрібно позиціонувати продукт, як важливо дбати про якість і довговічність товару. Врешті я зрозуміла, що хочу, аби моя справа була максимально корисною, приносила задоволення мені та іншим», – розповідає Вікторія Комарницька.

Перші спроби з продажу одягу майбутня власниця модного бренду розпочала в Інстаграмі ще навчаючись у виші. Але згодом зрозуміла, що знань катастрофічно бракує.

Тоді я зібрала всі заощадження і оплатила навчання у професійній літній школі дизайну. Це виявилося одним із правильних рішень у моєму житті. 3-місячний курс у найкращих професіоналів України дав повне переосмислення і розуміння того, як працювати далі», – пригадує Вікторія.

MNMLSM

Європейська школа дизайну – творчий центр комплексної, системної бізнес-підготовки дизайнерів європейського рівня. Двомодульні навчальні програми надають можливість новачкам «з нуля» освоїти професію дизайнера і побудувати успішних дизайн-бізнес. Вікторія Комарницька вивчала історію моди, пройшла інтенсивні програми з маркетингу та конструювання. Цінні знання курсанти отримували під час лекцій, семінарів, майстер-класів, вебінарів, воркшопів, круглих столів. Важливим кейсом виявилися зустрічі і знайомства з представниками індустрії. Живі контакти допомогли дівчині зорієнтуватися на ринку тканин і фурнітури, замовити якісні лекала та почати виготовляти перші речі під власним брендом MNMLSM.

«Мinimalism» – це щось просте і лаконічне на кожен день. Це те, що класно поєднується між собою. Усі позиції – самодостатні і в той же час гармонійно комбінуються і доповнюють одна одну. А головне у цьому всьому – бездоганна якість. Це принцип і концепт мого бренду. Я зрозуміла, що готова до створення одягу, який буде комфортним і водночас надавати жінці відчуття стабільності та впевненості у собі».

Першими під брендом MNMLSM з’явилися білі бавовняні сорочки. Характерні деталі – об’ємні рукави, стильні складки на талії, незвичний крій – відразу запам’яталися та припали до душі модницям. Досі ця модель залишається однією із затребуваних. Потім були відшиті брючні шерстяні костюми, затим черга дійшла до пальт та трикотажних виробів. Остання новинка – шубка-тедді.

Власниця бренду співпрацює з різними виробництвами в залежності від типу замовлення. Паралельно розвивається географія збуту. Замовлення на речі від MNMLSM надходять від магазинів одягу у різних куточках України. З’явився і власний шоурум з однойменною назвою у Києві по вул. Велика Васильківська. А от майданчиком для онлайн-продажів досі залишається сторінка в Інстаграм. Тепер тут ще більше естетики, гармонії і краси.

M&OTHERS

Стара частина Ужгорода. Поруч – головні візитівки: замок-фортеця, кафедральний собор, площа Корятовича, вулиця Корзо. В одному із затишних провулків у старовинній будівлі відкрилася нова модна точка міста – шоурум українських дизайнерів M&OTHERS. Зміст закладений у назві, що розшифровується як «ми та інші», або ж «я не така, як усі». The COAT by Katya Silchenko, GASANOVA, KOLOSOVA, VIKELE STUDIO, AG STUDIO, KHMARA, OCEAN X SILK, KSENIA SHNEIDER, FOX LINGERIE, MARI SAYS YES, WOOLHAPPEN та MNMLSM – відомі українські бренди, що представлені у цій локації. Власниця шоуруму разом зі своєю ужгородською командою відстежує тренди та відбирає найактуальніші айтеми з дизайнерських колекцій, за якими раніше ужгородським модницям доводилося їздити до столиці. Тут можна приміряти і придбати «гарячі» новинки, які щойно з’являються на сайтах брендів. Асортимент шоуруму щодня поповнюється, повністю відійшовши від практики сезонного завозу.

«Мені дуже хотілося створити такий формат шоуруму, якого ще немає в Ужгороді. Магазинів одягу багато, але шоуруму українських дизайнерів з кав’ярнею немає. Головна ідея – не просто підібрати стильний лук і аксесуари до нього, а й гарно провести час, розслабитися, посидіти за чашкою кави з подругою у гарному місці, відсвяткувати покупки. Надзвичайно тішуся, що ця задумка вдалася і припала до душі містянам».

Збірний портрет клієнтки M&Others – елегантна жінка 30-40 років, впевнена в собі і незалежна, вбрання якої красномовно свідчить про її стиль і характер. Одягнувшись тут, ви точно виглядатимете не так, як інші і почуватиметеся впевнено. При цьому вбрання ви носитимете не один сезон, оскільки речі тяжіють до класики, а не швидкоплинних трендів. Працюючи з дизайнерами, команда шоуруму ретельно стежить за репутацією брендів, аби запропонувати своїм клієнтам найкраще.

Паралельно з шоурумом розвивається і власний бренд Вікторії Комарницької. MNMLSM робить акцент на якість, натуральність і свідому моду. Світ перенаситися масмаркетом, – розмірковує засновниця, тому партії її одягу відшиваються рівно у такій кількості, яку потребує попит.

«У нас немає залишків, а отже – не буває і знижок більше 20%. Ми чітко відстежуємо потреби ринку і багато працюємо на пріордер (передзамовлення, – авт.). Для мене важливо, щоб бренд ріс не стільки у бік популярності, як якості».

Наразі команда шоуруму активно готується до новорічних свят. Ведуться перемовини з партнерами, формуються замовлення. Тож неодмінно зазирніть сюди на передсвяткові закупи для себе і подарунки близьким.

Між тим осінній M&OTHERS неймовірний – багатий на комфортний трикотаж, м’який кашемір, гарні джемпери і пальта. До стильних луків – нижня білизна, актуальне взуття, головні убори й сумки.

Вікторія Комарницька налагодила процес та повертається до Києва, де тепер мешкає разом із чоловіком та маленьким сином. В ужгородському шоурумі залишає надійну партнерку – маму, яка адмініструватиме роботу. Сама ж має намір зосередитися на контактах, пошуку нових дизайнерів та розвитку власного бренду. MNMLSM ростиме і дорослішатиме разом із засновницею. Незмінним у Вікторії залишатимуться основні принципи – займатися улюбленою справою, бути корисною та не боятися ризикувати.

Адреса шоуруму:

м. Ужгород, вул. Лучкая, 3.

Інстаграм:

