Міжнародний поїзд Прага-Чоп здійснив свій перший рейс

28 березня на залізничний вокзал міста Чопа прибув поїзд чеського залізничного оператора RegioJet сполученням Прага-Чоп.

Як повідомляв Varosh, чеський залізничний оператор RegioJet з 27 березня починає виконувати рейси за маршрутом Чоп-Прага.

На залізничному вокзалі Чопа відбувається перестикування міжнародного потяга із поїздом №345/346 Чернівці-Чоп-Ужгород, що забезпечує пряме сполучення з Прагою також і для мешканців Буковини та Прикарпаття.

Як розповів під час спілкування з журналістами з нагоди запуску прямого поїзда Чоп-Прага директор компанії RegioJet Якуб Свобода, квитки на перший рейс були викуплені всі й завчасно. Так само вже викуплені всі квитки на зворотний рейс. Загалом потяг розрахований на 134 пасажирів.

«Першим рейсом в Україну з Чехії прибуло 120 пасажирів, з урахуванням, що частка місць були зарезервовано для наших працівників. Наразі ми готові розглядати можливість збільшення місць у потязі, але в такому разі збільшується час проходження митних процедур», – сказав Якуб Свобода.

У новому поїзді є вагони другого класу (сидячі); вагони з купе, де є можливість спати в дорозі. Також є окремі жіночі вагони, які, за словами Якуба Свободи, мають значний попит серед пасажирок з України, адже у них жінки відчувають себе у більшій безпеці. З-поміж пасажирських місць 80 місць – лежачі та 54 – сидячі.

Квиток у вагон другого класу (сидячі) коштує 18,9 Євро, купе – близько 25 Євро. У вартість входять напої (чай, кава), сніданок та вечеря.

Окрім іншого, Якуб Свобода розповів, що в компанії хочуть розширити залізничне сполучення на Закарпатті до Мукачева та Ужгорода і розраховують, що з часом така можливість таки з’явиться. Своєю чергою, головний інженер, заступник директора регіональної філії «Львівська залізниця» Зіновій Заньків повідомив, що нині на етапі реконструкції перебуває колія європейського стандарту 1435 між Чопом та Ужгородом. Зараз, за його словами, проєкт проходить оцінку впливу на довкілля.

Наразі пасажири можуть придбати квитки на потяг Чоп-Прага онлайн на сайті компанії RegioJet. Як сказав Якуб Свобода, у компанії розраховують, що з часом вдасться завершити процес інтеграції із системою «Укрзалізниці», щоби пасажири могли купити квитки також і на сервісах українського залізничного перевізника та безпосередньо у касах вокзалів.

Поїзд Чоп-Прага курсуватиме щодня за маршрутом Чоп- Кошиці-Попрад-Татри Штрба- Ліптовський Мікулаш-Ружомберок-Жиліна-Острава-Оломоуц-Пардубіце-Прага. Час у дорозі становить 13,5 годин.

Із Праги поїзд відправлятиметься о 21:52, до Чопа прибуватиме о 10:35.

Із Чопа до Праги поїзд вирушатиме о 17:35 з прибуттям до столиці Чехії о 5:46.

Тетяна Кашуба, Varosh

Фото авторки

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