Міноборони запустило електрону чергу до ТЦК для оновлення даних

Сервіс вже працює в тестовому режимі в усіх ТЦК та СП.

Міністерство оборони України спільно з Командуванням Сухопутних військ запустили електронну чергу до ТЦК та СП для оновлення даних.

Як повідомляють у Міноборони, завдяки електронній черзі тепер не потрібно стояти у черзі, достатньо записатися онлайн та прийти у ТЦК у визначену дату й час.

Сервіс працює за посиланням: https://q.mod.gov.ua/.

Щоб записатися в електронну чергу, потрібно:

Обрати ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем актуальної реєстрації

Ввести персональні дані для запису

Підтвердити номер телефону

Отримати повідомлення з датою та часом візиту.

Як відомо, з 18 травня набув чинності оновлений Закон про мобілізацію. Відповідно до закону, всі військовозобов’язані віком 18-60 років впродовж м 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані: мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності).

Оновити дані можна будь-яким із наступних зручних для вас способів. Зокрема, для цього також розробили мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Укрінформ

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