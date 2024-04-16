Зеленський підписав закон про мобілізацію. Що він передбачає

Сьогодні, 16 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон №10449 про мобілізацію.

Про таке зазначено у картці документу, опублікованій на сайті парламенту.

Напередодні, 15 квітня, закон був підписаний головою ВР Русланом Стефанчуком, після чого документ направили на підпис президенту.

Законопроєкт №10449 про мобілізацію парламент ухвалив у другому читанні 11 квітня. За ухвалення закону тоді проголосували 283 депутати при необхідних 226.

Закон про мобілізацію було прийнято без норми про демобілізацію діючих військовослужбовців. Попередньо йдеться про те, що стосовно демобілізації нардепи мають розробити окремий законопроєкт.

Закон про мобілізацію набуває чинності через місяць після підписання президентом.

Основні положення нового закону про мобілізацію передбачають:

Через 60 днів із дня набрання чинності закону усі призовники, військовозобов’язані, резервісти повинні з’явитися до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом та уточнити персональні дані.

Українці за кордоном мають оновити персональні дані у ТЦК протягом 60 днів. Це можна зробити онлайн або за телефоном.

Чоловіки повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його за вимогою разом із документом, що посвідчує особу.

Особа, яка стоїть або стає на облік, може добровільно зареєструвати електронний кабінет призовника.

Обов’язковий медичний огляд для всіх військовозобов’язаних.

Чоловіки з II-III групою інвалідності, отриманою після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців) підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби.

Участь в оповіщенні військовозобов’язаних під час мобілізації разом із ТЦК братимуть поліція, місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій.

Скасовується стрркова служба, замість неї запроваджується базова військова служба для чоловіків віком від 18 до 25 років.

Запровадження базової загальновійськової підготовки у вищих навчальних закладах будь-якої форми власності з 1 вересня 2025 року.

Запровадження додаткової вимоги – проходження базової загальновійськової підготовки або військової служби для прийняття на державну службу, службу в органи місцевого самоврядування, в органи поліції та прокуратуру.

Виключено можливість ухилятися від призову під час мобілізації шляхом вступу до закладу освіти для отримання другої, третьої вищої освіти (бакалавр, магістр) чи навіть нижчої освіти за наявну.

Виключено відстрочки працівникам підприємств, установ та організацій Міністерства оборони.

У разі невиконання вимог мобілізації може бути обмежено через суд право громадян на користування транспортним засобом

Передбачено додаткову відпустку для військовослужбовців, звільнених із полону, тривалістю 90 календарних днів із збереженням грошового забезпечення;

У разі укладення контракту одноразово надається сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень.

У разі укладення першого контракту надається одноразова компенсація 50% від першого внеску за програмою Є-оселя, додатково 100 тисяч гривень після першого року військової служби та ще 100 тисяч гривень після другого.

Не нараховуються штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, зокрема, банками, а також проценти за користування кредитом, окрім кредитних договорів щодо придбання майна або автомобіля.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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