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Зеленський підписав закон про мобілізацію. Що він передбачає

16 Квітня 2024 2

Сьогодні, 16 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон №10449 про мобілізацію.

Про таке зазначено у картці документу, опублікованій на сайті парламенту.

Напередодні, 15 квітня, закон був підписаний головою ВР Русланом Стефанчуком, після чого документ направили на підпис президенту.

Законопроєкт №10449 про мобілізацію парламент ухвалив у другому читанні 11 квітня. За ухвалення закону тоді проголосували 283 депутати при необхідних 226.

Закон про мобілізацію було прийнято без норми про демобілізацію діючих військовослужбовців. Попередньо йдеться про те, що стосовно демобілізації нардепи мають розробити окремий законопроєкт.

Закон про мобілізацію набуває чинності через місяць після підписання президентом.

Основні положення нового закону про мобілізацію передбачають:

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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