Форум із жіночого лідерства “Лідерки нового часу”, який ініціювала Ужгородська молодіжна рада спільно з ПАДІЮНом, ініціативою “Жіноче намисто Закарпаття” та Коаліцією 1325-Закарпаття, пройшов у Палаці дітей та юнацтва в Ужгороді.

На форумі передусім говорили про розвиток жіночого руху в Ужгороді та Закарпатті загалом, про те, як дівчата й жінки можуть більше долучитися до процесів прийняття рішень на різних рівнях, доповнили діючу ініціативу групу, яка буде напрацьовувати свої пропозиції до дорожньої карти розвитку жіночого лідерства в Ужгороді, в т.ч. в межах Обласного плану з виконання Резолюції 1325 Ради Безпеки ООН в Закарпатській області та відзначили активних дівчат та жінок різного віку Ужгорода в рамках ініціативи “Жіноче намисто Закарпаття”.

Відзнака “Жіноче намисто Закарпаття” започаткована 5 років тому і нагороджують нею жінок, які доклалися до розвитку Закарпаття чи організацій.

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— Я не хотіла, щоб це були якісь статуетки, які потім треба витирати від пилу, чи ордени, які зазвичай вручають чоловікам, — пояснила голова організаційного Комітету, ініціаторка заснування відзнаки Мар’яна Колодій. — Тому ми даруємо жінкам намисто — абсолютно жіночий елемент. Щоб підтримати вас, наснажити та показати, що інші жінки бачать вашу роботу. Сподіваюся, що ця практика житиме ще довгі роки після нас.

Намисто отримують три переможниці, за яких проголосувало найбільше прихильниць за їхній вклад у жіночий рух.

Цього року відзнаки тримали Олена Ціва, співвласниця і директорка компанії “Ліка Комфорт”, Марія Менжул, професорка, докторка юридичних наук, керівниця ГО “КАПЛ “Вестед” та Яна Дудаш, голова ГО “Довіра”.

Подяки та браслети отримали Людмила Лук’янова, прикордонниця, яка зараз у Ізмаїлі, Одеська область.

Голова ГО “Дотик” долучалася до Коаліції 1325, Наталія Криворучко, голова ради ВПО, голова ГО “Локатор медіа” та Зузанна Другова зі Словаччини, яка почала допомагати Україні з початку повномасштабного: возила автівки, провела табір для дітей.

Кожна нагорода — і намисто, і браслети — унікальні, їх виготовили спеціально для конкурсу. Майстрині читали історію жінки і робили прикрасу саме під неї.

— Я завжди кажу, що сила жіночого руху не в єдності, хоча й це дуже важливо, сила жіночого руху — в мозаїчності кожної з нас, — сказала Мар’яна Колодій. — Це показує правду життя, ми відтворюємо це суспільство.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото Галини Гички

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