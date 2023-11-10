«Рух назустріч: пояснити заходу схід». Військовослужбовці Павло Казарін та Федір Шандор про стереотипи війни на форумі Re:Open Zakarpattia

Про стереотипи війни та різницю і спільність менталітету українців, які живуть на сході та заході країни говорили на першій панельній дискусії форуму Re:Open Zakarpattia-2023 журналіст, військовослужбовець Павло Казарін та професор соціології УжНУ, військовослужбовець Федір Шандор.

Як виграти війну, як виграти мир — під таких гаслом проходить цьогорічний 4-й форум Re:Open Zakarpattia 2023. Відкрили його військові, які до 24 лютого 2023 року військовими не були. Центральна тема форуму — людина в умовах надскладних життєвих та історичних обставин.

— Росія завжди нас розділяла: зближувала з Росією українців зі сходу та півдня, і відділяла їх від заходу. Ніхто не повинен лякати українців українцями, — сказав Павлоо Казарін. — Наше майбутнє цілком залежить від нас, бо крім беззаперечної перемоги і повної поразки є безліч варіантів. Віра в ЗСУ ніяким чином не допомагає, якщо не допомагаєте ви особисто — або ви в ЗСУ або підтримуєте ЗСУ, бо віра не дає нічого.

Я із Сімферополя і з 2016-2017 років я звикав, що Крим – це сторінка з нашого минулого. Проте з 2022-го я звикаю, що Крим це сторінка з нашого майбутнього, — додав він.

Федір Шандор сказав, що серед позитивних моментів війни він, як соціолог, назвав би зміну політичної мапи країни: “Більше немає Півдня, Півночі, Заходу, є єдиний електорат України“.

— Якщо ми будемо весь час повертатися до питання місцевих-немісцевих, то ми ніколи не будемо рухатися до сучасності, а повернемося у часи неандертальців, — сказав він. — Я зрозумів, які ми близькі насправді! Села Харківщини, Донеччини, Луганщині україномовні. Ми говорили українською до місцевого населення, й вони переходили на чудову літературну українську, навіть кращу ніж у нас! Тобто, достатньо не переходити на мову агресора, щоб бачити реальний стан мовної ситуації.

Професор з окопів. 5 думок про війну і життя із публічної дискусії з Федором Шандором

З його слів, попри те, що всі війни закінчуються дипломатією і миром, для України важлива перемога і ворог має бути знищений.

— Європа рухається на Схід. У 1956 вона прийшла в Угорщині, у 1968 – у Чехії, у 1980-х роках – у Польщі. До нас прийшла у 2014. І так повільно, але рухається до Уралу, — додав Федір Шандор.

Varosh,

Фото Наталії Радченко

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