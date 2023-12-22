Легальність походження ялинок на ялинкових базарах перевіряють на Закарпатті

16 випадків порушень під час продажу ялинок виявили правоохоронці під час рейду ялинковими базарами області, — повідомили в Нацполіції Закарпаття. Перевіряли законність вирубу дерева, на що вказує бирка на ялинці та продаж у спеціально відведеному місці, — пояснила Varosh речниця Нацполіції Ганна Дан.

Перевірки тривають щодня. Ялинки з бирками можна придбати тільки в двох лісгоспах краю — Міжгірському та Мокрянському.

Як перевірити, що ярмарок офіційний?

усі ялинки, сосни та смереки мають бути чиповані або містити етикетки. На чипі чи індивідуальному номері штрихкоду міститься вся інформація про дерево.

територія ярмарку — обов’язково огороджена.

локація має містити інформацію про підприємця, який здійснює продаж, та режим роботи.

має бути лінійка для виміру розміру новорічного дерева та оприлюднена вартість погонного метра.

Усі законно зрубані ялинки можна перевірити на сайті https://open.ukrforest.com Нагадаємо, в Ужгородській міській раді визначили 9 місць для продажу ялинок, хоча насправді ялинкові базари є тільки у двох місцях — в Боздоському парку та біля супермаркету “Дастор”. В міськраді Varosh уточнили: ці локації визначили для продажу новорічних дерев, а вже підприємці самі вирішують, чи є попит на продаж у тому чи іншому місці.

Varosh,