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Легальність походження ялинок на ялинкових базарах перевіряють на Закарпатті

22 Грудня 2023 31

16 випадків порушень під час продажу ялинок виявили правоохоронці під час рейду ялинковими базарами області, — повідомили в Нацполіції Закарпаття. Перевіряли законність вирубу дерева, на що вказує бирка на ялинці та продаж у спеціально відведеному місці, — пояснила Varosh речниця Нацполіції Ганна Дан.

Перевірки тривають щодня. Ялинки з бирками можна придбати тільки в двох лісгоспах краю — Міжгірському та Мокрянському.

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Як перевірити, що ярмарок офіційний?

Усі законно зрубані ялинки можна перевірити на сайті https://open.ukrforest.com

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Нагадаємо, в Ужгородській міській раді визначили 9 місць для продажу ялинок, хоча насправді ялинкові базари є тільки у двох місцях — в Боздоському парку та біля супермаркету “Дастор”. В міськраді Varosh уточнили: ці локації визначили для продажу новорічних дерев, а вже підприємці самі вирішують, чи є попит на продаж у тому чи іншому місці.

Varosh,

Фото: Нацполіція Закарпаття

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# перевірка # ялинки

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