Лавандові поля: сезон цвітіння на Закарпатті закінчується

Сезон цвітіння лаванди на Закарпатті закінчується. 9 липня сезон закрила ферма “Лавандове поле”, — розповіла Varosh господиня ферми Катерина Копинець. До 20 липня ще приймає гостей ферма “Лавандова гора” в Перечині.

Загалом найяскравішою подією цього сезону туризмознавці відзначають Лавандовий забіг, який відбувся на “Лавандовій горі” 7 липня. Але цвітіння закінчується і фермери беруться до виготовлення сиропів, ефірних олій, чаю, меду та різного роду косметичних засобів і поступово починають готуватися до наступного червня, наступного сезону цвітіння.

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Тому, ловіть ще тиждень цвітіння цієї бузкової насолоди.

— На лавандовому полі не потрібно поспішати. Самостійно насолодіться атмосферою і набудьтеся з фотографом. Лавандові поля — це про насолоду і естетику, а не про історію і екскурсію, — порадила гідеса Марія Заболотна.

Varosh

Фото зі сторінки “Лавандова гора” у Facebook

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