Лавандові поля цвітуть на Закарпатті. Як фотографи збирають кошти для ЗСУ

Впродовж двох днів — 24 та 28 червня — на лавандовій фермі в с.Тарнівці на Ужгородщині проводитимуться свого роду «благодійні дні». Фотографи Євген Оборевич та Юрій Кіфор проводитимуть фотосесії на лавандовому полі, плата за які піде на ЗСУ. Як розповіла власниця ферми Катерина Копинець, зараз саме пік цвітіння лаванди і добре, що є можливість використати це з користю.

«Фотографи самі звернулися до мене з такою пропозицією: кожні 15 хв, починаючи з 18 години і до 20-ї вони фотографуватимуть бажаючих. Звичайно, ми погодилися на таку пропозицію». Вона розповіла: в ці дні вони не братимуть плату за вхід на ферму, люди платитимуть тільки за фотосесію — від 500 грн — і ці гроші фотографи перерахують на ЗСУ.

За словами Катерини, лаванда цвістиме ще десь до 5 липня. «Цього року знову спека і вона скоро зацвіла і скоро відцвітає… Зараз — пік цвітіння, ще до середини наступного тижня, думаю. Я відкрита до різних пропозицій атракцій на полі, можуть зголошуватись ще інші фотографи», — сказала Катерина Копинець.

Лаванда цвіте щоразу 3-4 тижні, зазвичай це з другої половини травня по липень, в залежності від теплоти сезону. Паломництво до лавандових полів влаштовують не тільки туристи, а й самі закарпатці. Тут проводять фотосесії, екскурсії, звичайні прогулянки чи весілля.

Один із організаторів туристичних маршрутів на лавандову плантацію в Перечині Олександр Шершун розповів: лаванда – одна з найдавніших рослин, яка згадується ще у Біблії, якою користувалася Клеопатра, і до піку популярності яку вивели саме французи.

«Але що приємно, – каже Олександр, – зараз на Перечинщині лаванда правдивіше, тому що на французьких полях вона гібридна. З активним розвитком парфумерії, промисловці з гір її спустили в долину для зручності вирощування і вивели гібридний вид. Наша лаванда повернулася в гори – туди, де і повинна рости».

Катерина Копинець, власниця лавандової ферми на Ужгородщині розповіла: 7 тисяч кущів у них чудово прижилися і після посадки втрати були мінімальні. «Лаванда не буде рости, якщо їй некомфортно в землі, чи некомфортний клімат», — каже жінка.

Основний вид діяльності фермерів лавандових плантацій — вирощування пряних та лікарських рослин, подальша їх переробка в продукцію. Ефірна олія, сироп, джеми, лавандові печива та пряники, «Лавандівка» і, звичайно ж, засоби з догляду за тілом, косметика та парфумерія — це тільки неповний перелік усього, на що переробляють цю квітку, що не в’яне. За словами Катерини Копинець, останнім часом лаванда стала навіть суперфудом серед прянощів, адже дедалі частіше її використовують у кулінарії, додаючи при маринуванні до риби чи м’яса.

Varosh

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