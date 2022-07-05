Книги українською для українців у Таллінні надіслала Закарпатська обласна бібліотека

85 книг українською надіслала Закарпатська обласна наукова бібліотека для українців, які через війну поїхали до Естонії. В суботу, 2 липня бібліотека в Таллінні Spilno_ee книги отримала та надіслала фотозвіт.

Spilno_ee — бібліотека, яку організували українці та їхні друзі в Таллінні «для всіх, хто закоханий у книжки та читання». Домівкою для «Спільної бібліотеки» стала Національна бібліотека Естонії.

— Книжковий фонд бібліотеки формується завдяки всім небайдужим – будь-хто може принести книжку та залишити її для користування читачам бібліотеки. Наразі Spilno_ee має близько 500 книжок, половина з яких – українською мовою. До слова, раніше знайти книжки українською в Таллінні було практично неможливо, ані в магазинах, ані в бібліотеках міста», — розповіла Анна Шуліка, волонтерка в Таллінні. — Тепер команда волонтерської бібліотеки Spilno_ee дуже вдячні за таку неймовірну підтримку. Дівчата одразу внесли книжки в базу, і книжечки вже на поличках очікують своїх читачів.

Завідувачка відділу обслуговування Закарпатської обласної наукової універсальної бібліотеки ім.Ф.Потушняка Євгенія Напуда розповіла: за 4 місяці бібліотека зібрала і надіслала понад 3000 книжок в Словаччину, Чехію, Польщу, Німеччину, Естонію.

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— В Таллінн ми надіслали 85 книг українською мовою, — розповіла вона. — Це література різножанрова, для дітей — починаючи від казочок і закінчуючи книгами для підлітків. В основному це твори українських авторів, є серед них і закарпатські письменники. Крім того, багато науково-популярної та довідкової літератури, таких як ілюстровані енциклопедії для дітей шкільного віку.

Збирали книги всі разом: приносили зі своїх домашніх бібліотек як ужгородці, так і самі бібліотекарі. Євгенія додала що зараз кількість книг, які приносили люди, значно знизилась і бібліотека продовжує збір.

— Зараз я отримала відгук з Таллінна від бібліотекарки, яка започаткувала там всі активності й вона просить ще книг, тому працюватимемо далі в цьому напрямку, — додала вона.

Зі слів Євгенії Напуди, після того, як естонська бібліотека опублікувала фото з отриманими від Закарпатської обласної бібліотеки книгами, на електронну пошту бібліотеки прийшов лист від української громади, яка також живе в Естонії, але в іншому місті.

— В листі йшлося: «Нам дуже приємно, що ви підтримуєте українців у Таллінні, але не забувайте і про маленькі містечка Естонії, де теж живе багато українців…». Тому є запит не тільки продовжувати співпрацю з Таллінном, а ще й спробувати забезпечити українською книгою й інші міста в Естонії, — сказала Євгенія.

Varosh

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