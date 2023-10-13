“Кліматичний хаб” з новинками кліматичної техніки відкрили в Мукачеві

“Кліматичний хаб” — шоурум, у якому представлені всі новинки кліматичної техніки та енергоефективні новинки — відкрили днями в Мукачеві. У ньому представлений весь 20-річний досвід компанії “Ліка Комфорт”, — розповіла Varosh співвласниця і директорка компанії Олена Ціва.

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— Тут представлений наш власний імпорт розхідників, який використовується для монтажу систем кондиціонування вентиляції, засобів догляду за кліматичною технікою екологічними імпортерами, якими ми є. Замовник може прийти, ознайомитися, поряд є склад, завантажитися. Тобто тепер усе необхідне для монтажу систем кондиціонування й вентиляції можна придбати в одному місці. І водночас здійснити монтаж кліматично техніки, — пояснила Олена Ціва.

В хабі є і техніка, і розхідники, і зона спілкування, зона переговорів, і кава. Тут представлені сучасні лінійки брендів Cooper&Hunter, TTL та Samsung, офіційними представниками яких є “Ліка Комфорт”.

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Розташування хабу логістично дуже зручне: він знаходиться на перехресті біля основної траси Київ-Чоп, на вул. Автомобілістів 22 б, тому тут дуже легко і зручно вантажитися.

Varosh,

Фото “Ліки Комфорт”

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