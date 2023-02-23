Чим ми дихаємо? Все, що треба знати про вентиляцію у приміщенні, — пояснює “Ліка Комфорт”

Чи у власному житлі, чи у кімнаті в готелі, робочому офісі або під час вечері у ресторані — всюди хочеться дихати свіжим повітрям на повні груди.

Від якості повітря у приміщенні напряму залежить самопочуття людини, рівень комфорту тощо.

Разом з PM-менеджером інженерно-монтажного відділу компанії “Ліка Комфорт” Олександром Стригуном ми розбиралися, як забезпечити правильну вентиляцію вашого житла, аби не було плісняви та неприємного запаху. А також зібрали кілька порад для власників готельно-ресторанного бізнесу.

Навіщо будинку вентиляція?

Вентиляція — це нескладний для розуміння процес, адже це звичайне провітрювання — обмін відпрацьованого повітря з приміщення та свіжого повітря ззовні.

Комфортний повітрообмін визначають відповідно до функціонала приміщення або кількості людей, які там регулярно перебувають.

Наприклад, для житлових кімнат (спальні, вітальні, дитячої) норму повітрообміну вираховують залежно від площі приміщення: на 1 м² — 3 м³/год. На кухні та у ванній кімнаті такий показник становить 1 м² — 8 м³, 1 м² — 10 м³ відповідно.

Але при цьому враховують й власний комфорт людини, який може відрізнятися від усталених показників.

Найбільш звичний для нас тип вентиляції — природний, коли повітряні маси циркулюють по кімнаті без додаткових пристроїв, наприклад, при відкритому вікні.

Природна вентиляція безшумна, не потребує додаткових енергетичних затрат. Але й має низку недоліків — її неможливо прорахувати, а функціонал обмежений погодними умовами (температурою, тиском). А якщо вікна вашої квартири виходять на вулицю з високим трафіком, або знаходяться поблизу якогось виробництва, бо повітря всередину потрапляє брудне, у найгірших випадках залишає осад на підвіконні та неприємний запах з вулиці.

Тому приміщення обов’язково має вентилюватися ще й штучно, за допомогою спеціальних засобів. Одним з таких є рекуператор.

Що таке рекуператор?

Рекуператори повітря – це пристрої-теплообмінники, які працюють за таким принципом: тепле «відпрацьоване» повітря з кімнати проходить через них і віддає тепло; завдяки їм же нагрівається й повітря, що надходить з вулиці.

Таким чином здійснюється повітрообмін без втрати тепла, перепадів температури та, відповідно, додаткових витрат на обігрів. Повітря, при цьому, не перемішується. Споживання побутових рекуператорів невелике, варіюється від 10 до 100 ВТ в залежності від моделі пристрою.

— Рекуператор — це пристрій для енергоощадження. Він дозволяє витрачати вдвічі менше електроенергії для нагрівання чи охолодження повітря. Вентиляція без кондиціонування може бути, і кондиціонування без вентиляції теж. Але якщо їх поєднати, то вони будуть давати кращий результат, — пояснює Олександр.

Наприклад, кондиціонер використовує певну кількість електроенергії для охолодження повітря. Якщо влітку температура навколишнього середовища 40 градусів, то при відчиненому вікні в приміщення потрапляють повітряні маси температура яких 37 градусів.

А якщо встановлений рекуператор, який здійснює теплообмін, то він “впускатиме” в кімнату повітря температурою 27-30 градусів. Тож, якщо повітря у кімнаті треба охолодити, то кондиціонеру вже треба витрачати менше енергії.

Рекуператор гарантує постійний повітрообмін у будівлі, тому немає потреби відкривати вікна. Особливо актуально у холодну пору року.

Як забезпечити вентиляцію у бомбосховищах?

З початком повномасштабного вторгнення виникла гостра потреба перевірити стан бомбосховищ у кожному будинку. До фільтрації повітря тут більші вимоги, ніж до звичайних житлових приміщень. Їх оснащення залежить й від їх призначення.

— Більшість зі сховищ призначена для захисту від уламків реактивних снарядів, що підіймають пил, який, проте, не містить радіоактивних часток. Але є й такі приміщення, які мають захистити й від останніх. Вони повинні мати більший ступінь захисту, кращу фільтрацію повітря, а також мати окреме джерело живлення, — пояснює пан Олександр.

У бомбосховищах використовують системи вентиляції промислового сегмента, які мають працювати без зупину кілька днів, враховуючи, що люди там можуть знаходитися кілька днів поспіль, готувати собі їжу тощо.

Як обрати оселю з правильною системою вентиляції?

Спеціаліст радить, при виборі квартири або будівництві власного дому, завчасно подумати про вентиляцію. Якщо це приватний будинок, то варто порадити зі спеціалістом, як відразу прокласти зручну та комфорту систему вентиляції та кондиціонування.

Щодо квартир, то на думку пана Олександра, увагу варто звернути на два моменти:

— По-перше, обов’язково мають бути вентиляційні шахти від забудовника. У його будівельному плані це передбачено. Якщо це стара забудова, то треба запитати, чи вони діють. Це важливо, тому що житловий фонд збудований за радянського часу не має системи вентиляції з механічним збудженням, тільки на природній витяжці.

Можна також попросити довідку від організації, яка обслуговує будинок (ОСББ), чи працює шахта, в яку виходить наш вентилятор. Бо вона може бути забита, недієва, там навіть можуть звити гніздо ластівки.

По-друге, треба відразу запитати, чи можете ви вносити зміни у фасад будинку, якщо ви хочете встановити додаткове обладнання, як от рекуператор. Тільки якщо це вже сучасний житловий фонд, то там буде закладено якісь ревізійні отвори, ніші для цих потреб.

Звичайно, без природної вентиляції не може обійтися жодна будівля, але додатково забудовник може закласти додаткові елементи — отвір під рекуператор, додаткову вентиляційну шахту для кухні чи для кондиціонера на балконі.

Але якщо цього не зробить забудовник, власник може сам про це подбати.

Як забезпечити вентиляцію приміщення, коли нема електрики?

Найпростіше відкриваючи вікна-двері та створюючи протяги. Так буде зміна “відпрацьованого” повітря.

А також перевірте, чи працюють вентиляційні шахти, просто піднісши до них свічку, чи є тяга.

Коли треба звертатися до спеціаліста?

Щоб визначити, чи все добре з вентиляцією вашої оселі, можна використовувати датчик CO2, який вимірює кількість вуглекислого газу та рівень кисню в приміщенні. Якщо показники відрізняються від норми, то варто усунути причину.

Або є простіший спосіб — ви самі відчуваєте, що вам некомфортно, бо повітря “важке” і з’являється пліснява.

Зазвичай проблему з нестачею кисню ми вирішуємо відкриванням вікон. Але це не енергоощадливий спосіб, враховуючи, що він залежить ще й від погодних умов тощо.

Система вентиляції у різних житлових кімнатах відрізняється, що пов’язано з їх функціональним призначенням.

Наприклад, на кухні чи у санвузлах має бути додаткова спеціалізована вентиляція.

— Якщо не встановити таку вентиляцію, то житлове приміщення швидко псується. Підвищена вологість та висока температура — це ідеальні умови для життєдіяльності грибків. Їх зразу буде видно у міжплиточних швах та в кутах і на стелі.

На кухні це ще й постійний стійкий запах, а на стінах та стелі — наліт від жирів.

Система вентиляції на кухні допоможе цього уникнути, — радить пан Олександр.

Вентиляція у ресторанах та готелях

Про систему вентиляції та кондиціонування у сфері HoReCa (Hotel, Restaurant, Cafe) власнику слід подумати ще на етапі проєктування. Адже без дотримання норм приміщення можуть не здати в експлуатацію, та й маючи все у проєкті дизайнеру буде простіше врахувати в інтер’єрі необхідні технічні рішення від спеціалістів монтажу системи вентиляції.

У ресторанах та інших закладах харчування виділяють мінімум 2 зони з окремою вентиляцією — загальну, де приймають клієнтів та спеціалізовану, тобто кухню.

— Кухня — це виробниче приміщення з підвищеними температурами. На професійних кухнях обладнують печі для піци, хоспери (великі печі гриль), які сильно нагрівають повітря. Це обладнання, яке потребує спеціальних умов обробки повітря, звичайні кондиціонери та витяжки з таким навантаженням не впораються. Треба створювати систему повноцінного притоку повітря з вулиці, його обробки та фільтрації. Повітря з кухні ми видаляємо його за допомогою зондів, ультрапроводів тощо.

— У залі — звичайна повітрообмінна вентиляція із забезпеченням всіх санітарних умов. Ще ми можемо її обробляти, охолоджувати. Якщо є запит від замовника, то можна окремо його зволожувати чи підсушувати, охолодити чи нагріти — наголошує пан Олександр.

У готелях же діє централізована система вентиляції, кондиціонування та опалення.

Основні вимоги — температурний та шумовий баланс, забезпечення відповідної норми CO2 у повітрі за допомогою автоматичної системи регулювання за принципом: мінімум втручання, максимум комфорту. Готелі з більшою кількістю зірок можуть запропонувати антибактеріальні ультрафіолетові фільтри, зволожувачі повітря тощо.

Як може допомогти “Ліка Комфорт”?

Компанія Ліка Комфорт на ринку понад 20 років та пропонує комплексні інженерні рішення щодо вентиляції, кондиціонування, опалення приміщень різного типу.

— У нас є спеціалісти, які забезпечують весь комплекс послуг — від проєктантів до інсталяторів, — каже співзасновник та комерційний директор “Ліка Комфорт” Олександр Ціва.

— Наші інженери мають відповідний рівень кваліфікації й завжди намагаються підібрати оптимальні рішення для замовника. Наша мета — щоб ціна відповідала якості та функціоналу обладнання, яке потрібне для якісної вентиляції та кондиціонування приміщення будь-якого функціоналу.

Також маємо сервісний центр, де замовник в будь-який момент може звернутися з питань техобслуговування або ремонту.

“Ліка Комфорт” надає повний комплекс послуг від консультації та підбору обладнання до монтажу та пусконалагоджувальних робіт. Останнє теж дуже важливо, адже треба пояснити, як цей механізм працює, можливо, ще увімкнути додаткові функції. Пояснить, як це все працює.

— Буває, що клієнт показує плісняву у ванні й питає, чи є це показником недостатнього рівня вентиляції. Що можемо зробити у такому випадку? По-перше, треба зрозуміти, чи працює природна вентиляція, чи діють вентиляційні шахти. Якщо так, то тоді думаємо, аби встановити нові вентилятори, — розповідає спеціаліст.

Звичайно, щоб запобігти плісняві треба дотримуватися й інших рекомендацій, найперше, самостійно слідкувати за технічним станом обладнання.

Причини також можуть бути пов’язані не тільки з недостатньою вентиляцією, а й з ґрунтовими водами (якщо це перший поверх, відсутністю або недостатнім рівнем опалення приміщення.

— В таких випадках вентиляція може допомогти, але вона не вирішить корінь проблеми. Додатково ми можемо проконсультувати, як цю проблему усунути у майбутньому. Ми лікуємо хворобу, а не симптоми, — додає пан Олександр.

Консультація щодо встановлення систем вентиляції та кондиціонування від “Ліка Комфорт” доступна за посиланням тут або за телефоном: +380 66 99 29 111.

— Наш менеджер з’ясує ваші потреби та проконсультує. При потребі менеджер напрямку може приїхати на об’єкт й дати пораду — чи треба встановлювати, якщо так — то консультує за ціною.

— Завдяки нашим експертам ви отримаєте затишок та свіже повітря в будь-якому приміщенні без зайвих обмежень.

На правах реклами

Галина Гичка, Varosh

Фото: Ксенія Пинзеник та з архіву компанії Ліка-Комфорт

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