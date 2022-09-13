 «Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль (CMIFF) 2022» оголосив програму заходів

3-ій «Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль (CMIFF)» відбудеться в Ужгороді 15 – 18 вересня 2022 року.

Місія «Карпатського гірського міжнародного кінофестивалю (CMIFF)» привернути увагу до збереження Карпатських гір та популяризувати Карпатський регіон, який має неймовірний потенціал для кіновиробництва та туризму.

Цього року кінофестиваль підтримує важливу місію – розповідати про нашу неймовірну Україну, про її сміливих і відчайдушних людей та допомагати в ці непрості часи. Всі кіно покази й активності 3-го кінофестивалю CMIFF 2022 відбудуться на підтримку благодійного фонду «Серце до Серця», Закарпаття. Підтримати фонд можна будь-яким комфортним донатом на нашому сайті або сайті фонду.

В рамках кінофестивалю передбачається:

покази художніх та документальних (короткий та повний метр) фільмів конкурсної програми та оголошення переможців кіно конкурсу CMIFF 2022;

покази художніх та документальних фільмів поза конкурсної програми;

лекції на тему кіно, екології та туризму;

творчі зустрічі з представниками кіноіндустрії (акторами, режисерами, сценаристами, кінознавцями та продюсерами);

тематичні екскурсії містом Ужгород;

благодійний вечір “Сharity dj marathon”;

фотоконкурс «Природа зцілює»*.

Всі заплановані активності – безкоштовні.

Програма кінофестивалю CMIFF 2022

ЧЕТВЕР, 15.09.2022:

18:00 — Відкриття кінофестивалю та показ документального фільму «Вільна людина. Проща» (Україна, 2022) режисера Сергія Дмитренка, який розповідає історію десантника ЗСУ, ветерана АТО, блогера, мандрівника та автора книги – бестселера “Сліди на дорозі” Валерія Маркуса (Театр ляльок «БАВКА»)

20:00 — Конкурсна програма: документальний фільм “БЕРГ” (Нідерланди, Словенія, 2021) режисерки Йока Олтаара (Театр ляльок «БАВКА»)

П’ЯТНИЦЯ, 16.09.2022:

18:00 — Лекція. “Як потрапити в кіно, або шлях до великого екрану” Роланд Мішко, український актор театру і кіно. Повнометражні фільми: Мої думки тихі, Чому я живий. Серіали: Секс, інста і ЗНО, Дитячий охоронець (Olivye House)

18:00 — Конкурсна програма: документальний фільм “Світло Тіні Івана Чендея” (Україна, 2022) режисера В’ячеслава Бігуна. (Театр ляльок «БАВКА»)

20:00 — Позаконкурсна програма: ігровий фільм “Чому я живий” (Україна, 2021) режисера Віллена Новака. Обговорення фільму з актором фільму Роландом Мішком. (Театр ляльок «БАВКА»)

СУБОТА, 17.09.2022:

12:00 — Лекція “Створення документального фільму під час війни” Андрій Литвиненко, режисер та незалежний продюсер документального кіно. (Olivye House)

14:00 — Лекція “Поводження з твердими побутовими відходами та актуальні загрози для природи”. Катерина Станкевич-Коваль виконавча директорка ГО “Екосфера. (Olivye House)

14:00 — Конкурсна програма: короткометражні фільми. Обговорення фільмів з режисерами. (Театр ляльок «БАВКА»)

16:00 — Ужгород в кіно: екскурсія локаціями зйомок відомих фільмів з Марією Заболотною. Місце зустрічі Театр ляльок «БАВКА».

17:00 — Конкурсна програма: документальний фільм “По червоному маршруту додому” (Словаччина, 2021) режисера Адама Лисі (Театр ляльок «БАВКА»р);

18:00 — Конкурсна програма: документальний фільм “Відлюдник з Трейга” (Великобританія, 2021) режисерки Лейзі Маккензі. (Театр ляльок «БАВКА»);

18:00 — Лекція “Поетика кіно в соціальній антропологіїі” Лукас Пітшайдер, кінорежисер із Південного Тіролю, Італія. Його дебютний повнометражний фільм «Останні Австрійці» вийшов у 13 країнах і отримав численні нагороди, зокрема «Silver Gentian 2021» та German Dokumentary Film Music Award 2020. (Olivye House);

19:00 — Благодійний вечір “Сharity dj marathon” (Doors);

20:00 — Конкурсна програма: “Останні австрійці” (Австрія, 2020) режисер Лукас Пітшайдер. Обговорення фільму з режисером. (Театр ляльок «БАВКА»);

НЕДІЛЯ, 18.09.2022:

12:00 — Лекція. “Як дивитися кіно під час війни”. Алекс Малишенко, модератор, кіножурналіст та куратор. Пише для LB.ua, Moviegram та інших видань. Протягом повномасштабного вторгнення співорганізував кінофестивалі у Чернівцях та Миколаєві. (Olivye House)

14:00 — Лекція: “Ужгород, гори та кіно” Марія Заболотна, гідеса, веде свій міні блог, де розповідає про туризм, заклади, та події Ужгорода. (Olivye House)

15:00 — Конкурсна програма: документальний фільм “Плай” (Україна, 2021) режисерки Єви Джишиашвілі. (Театр ляльок «БАВКА»)

16:00 — Ужгород в кіно: екскурсія локаціями зйомок відомих фільмів з Марією Заболотною. Місце зустрічі Театр ляльок «БАВКА».

17:00 — Закриття кінофестивалю, оголошення переможців кіноконкурсу та фотоконкурсу. Показ документального фільму закриття “Між небом та горами” (Україна, 2021) режисера Дмитра Грешка та обговорення фільму з режисером (Театр ляльок «БАВКА»)

Основна локація кінопоказів – Закарпатський академiчний обласний театр ляльок «БАВКА», площа Театральна, 8, Ужгород, Закарпатська область, лекції будуть проходити в закладі Olivye House, площа Шандора Петефі, 11/1.

Всі офлайн зустрічі відбуватимуться з дотриманням карантинних вимог та правил безпеки. У разі повітряної тривоги, покази та лекції зупиняються, для можливості переміщення в найближче укриття. Події, які були перервані повітряною тривогою скасовуються або переносяться на наступний день.

*Фотоконкурс «Природа зцілює»

В рамках кінофестивалю триває фотоконкурс «Природа зцілює». Фотоконкурс має на меті привернути увагу до національних парків та заповідників Карпат і показати як могутність і краса дикої природи може зцілювати, особливо у такі непрості часи війни.

З 22 серпня до 13 вересня триватиме прийом фото у таких категоріях:

– Пейзаж (ландшафти та ліси Карпат);

– Дика природа (тварини, рослини та гриби);

– Нічна фотографія (пейзаж або астрофотографія);

+ Додаткова — “Приз глядацьких симпатій”.

Офіційне оголошення переможців — 18 вересня.

Сайт кінофестивалю CMIFF тут, а також соцмережі — Facebook, Instagram Telegram.

За інформацією Анни Шуліки, комунікаційної менеджерки CMIFF 2022, +380506985511