CMIFF оголосили фотоконкурс “Природа зцілює”

«Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль CMIFF» за підтримки Франкфуртського зоологічного товариства (ФЗТ) оголошує фотоконкурс «Природа зцілює».

Він має на меті привернути увагу до національних парків та заповідників Карпат та показати як могутність і краса дикої природи може зцілювати, особливо у непрості часи війни.

Прийом фото триватиме з 22 серпня по 13 вересня 2022 року.

Офіційне оголошення переможців — 18 вересня.

Категорії фотоконкурсу:

Пейзаж (ландшафти та ліси Карпат); Дика природа (тварини, рослини та гриби); Нічна фотографія (пейзаж або астрофотографія); Додаткова категорія — “Приз глядацьких симпатій”.

Переможець в кожній категорії отримає ваучер на 200 Євро у магазині фототехніки та подарунок від мережі туристичного спорядження “Gorgany”.

Ознайомитись з правилами та подати фото тут, детальніше про конкурс тут.

Вже понад 20 років ФЗТ підтримує розвиток природно-заповідних територій в Україні, з акцентом на Карпати. Більше про роботу ФЗТ в Україні тут.

Сайт кінофестивалю CMIFF тут, а також соцмережі — Facebook, Instagram Telegram.

З питань партнерства та підтримки кінофестивалю: Дмитро Грешко +380500120337

За інформацією оргкомітету конкурсу

Фото: Павло Чижмар “Весняні Карпати”